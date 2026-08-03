Influencer española Roro se disculpa con el Perú tras polémico comentario: "Era una niña ignorante"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La influencer española Roro tuvo que dar la cara y pedirle disculpas públicas a todo el Perú tras quedar en el ojo de la tormenta. El detonante del escándalo fue la reaparición de un antiguo pantallazo que dejó al descubierto un desatinado comentario de sus épocas de adolescente.

Roro y su polémico comentario

Rocío López Bueno, más conocida en internet como Roro, se convirtió en tendencia luego de que usuarios de X e Instagram comenzaran a compartir una antigua captura de pantalla relacionada con Perú.

En la imagen se observaba que una persona le preguntaba: "¿Eres peruana?", a lo que ella respondía "Never", acompañando su mensaje con un emoji de vómito.

Aunque la publicación original ya no se encontraba disponible, la captura permaneció guardada y comenzó a circular nuevamente a través de cuentas dedicadas a contenidos virales y polémicas digitales.

Como era de esperarse, la respuesta no cayó nada bien entre los usuarios peruanos. Muchos consideraron que se trataba de un comentario ofensivo y discriminatorio, por lo que comenzaron a exigir una explicación pública.

El asunto se le fue de las manos en un abrir y cerrar de ojos. La polémica cobró tanta fuerza que terminó posicionándose entre los temas más comentados de internet, donde otros creadores de contenido no dudaron en sumarse al cargamontón.

Roro pide perdón al Perú

Ante la fuerte repercusión, Roro reapareció en sus historias de Instagram este 3 de agosto y explicó que había estado alejada de las redes sociales porque se encontraba de vacaciones.

"Holi. Me había quitado las redes porque estaba de vacaciones así que no había visto nada", señaló inicialmente, dejando entrever que recién se había enterado de la magnitud de la controversia.

Posteriormente, la joven reconoció que el comentario sí fue escrito por ella durante su adolescencia. "El comentario que habéis visto lo hice con 17 años. Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú", explicó.

La creadora de contenido, que actualmente tiene 24 años, aseguró que su forma de pensar ha cambiado y que ya no mantiene la misma mentalidad de aquella época.

"Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña. Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien", expresó.

Para apagar el incendio, Roro no dudó en tirar flores a nuestra patria y marcar distancia con sus antiguas declaraciones:: "De hecho he dicho muchas veces que Perú es uno de mis países favoritos y tiene una de las mejores gastronomías del mundo".

Así, la influencer española Roro se disculpó con el Perú y reconoció que el polémico comentario fue realizado cuando tenía 17 años. Tras la viralización de la captura y las críticas recibidas, aseguró que ha cambiado su forma de pensar, pidió perdón a las personas afectadas y destacó su admiración por el país.