Michael Jackson vuelve al cine: revelan la fecha de rodaje de la segunda parte de su película biográfica

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fenómeno de Michael Jackson todavía tiene cuerda para rato en Hollywood. Tras el éxito internacional de Michael, la película biográfica del 'Rey del Pop' tendrá una segunda parte, cuyo rodaje podría comenzar mucho antes de lo esperado.

Michael Jackson volverá al cine

El mensaje ya había dejado la puerta abierta. Al final de Michael, estrenada este año, apareció una frase que despertó inmediatamente la curiosidad de los seguidores del cantante: "Su historia continúa...". Y, efectivamente, así será.

Tras el billetazo histórico y los numerazos que metió la primera entrega en taquilla, Lionsgate ya alista la artillería para la secuela del 'Rey del Pop'. Adam Fogelson, presidente de la compañía, fijó el inicio del rodaje entre el cierre de este 2026 y el inicio del 2027.

Si todo avanza según los planes de la productora, el estreno estaría previsto para finales de 2027 o durante la primera mitad de 2028. Pero hay un detalle que seguramente alegrará a los fans del 'Rey del Pop'. Parte del material que podría verse en la secuela ya estaría grabado.

"Tenemos ya varias secuencias, en particular algunos grandes números musicales, que se rodaron anteriormente y que casi seguro se incorporarán", explicó Fogelson, según informó Variety.

El ejecutivo señaló además que actualmente el objetivo del estudio es encontrar la manera de realizar una secuela todavía más ambiciosa.

"Ahora mismo estamos centrados sobre todo en garantizar que podamos ofrecer, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor posible. Eso es lo que el público va a querer y a merecer después de la experiencia que le ofrecimos la primera vez", sostuvo.

Michael arrasó en taquilla

Tampoco es que sea una sorpresa, viendo los millonarios numerazos que se marcó la primera película. La cinta Michael, que tuvo a Jaafar Jackson sacando la cara por su finado tío en el papel principal, hizo estallar las taquillas de todo el planeta recaudando cerca de 1,000 millones de dólares.

Además, en junio superó a Bohemian Rhapsody y pasó a convertirse en el biopic musical más taquillero de la historia.

Por ahora, Lionsgate mantiene bajo reserva varios detalles importantes de la continuación. Todavía no se ha confirmado qué etapa de la vida de Michael Jackson abarcará esta segunda película ni tampoco si Antoine Fuqua regresará como director.

Así, Michael Jackson volverá al cine con la segunda parte de su película biográfica, cuyo rodaje comenzaría entre finales de 2026 e inicios de 2027, con estreno previsto entre 2027 y 2028.