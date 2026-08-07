Hermano de Angelina Jolie revela que es gay tras separarse de su esposa: "Ahora soy libre"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

James Haven, hermano de Angelina Jolie, decidió abrir una nueva etapa personal y revelar que es gay durante una conversación pública con su exesposa, Romi Imbelli. El cineasta habló sobre su orientación sexual, los recuerdos que marcaron su infancia y el proceso que atravesó antes de mostrarse tal como es.

James Haven confirma que es gay

James Haven, hermano mayor de Angelina Jolie e hijo de Jon Voight y Marcheline Bertrand, decidió hablar abiertamente sobre su vida personal este jueves 6 de agosto de 2026.

Con 53 años encima, el cineasta hizo la confesión en una transmisión por Substack en compañía de Romi Imbelli, su exesposa con la que estuvo casado apenas quince días en agosto de 2024.

"Hoy es 6 de agosto de 2026 y yo, James Haven, comienzo un nuevo capítulo en mi vida. Después de muchos años de sanación por traumas infantiles, ahora soy libre de vivir la vida que creo que siempre debí vivir. Una de esperanza, una de paz y una de amor", expresó al iniciar la conversación.

El momento más esperado llegó cuando Imbelli le preguntó directamente qué era. Entre risas, Haven respondió sin rodeos: "Soy gay".

Durante la charla, el hermano de Angelina Jolie recordó que desde pequeño existían señales de una parte de su personalidad que, según explicó, no podía comprender en ese momento. Contó que estaba "obsesionado" con las princesas de Disney y que disfrutaba maquillarse.

"Me ponía purpurina en las mejillas, me aplicaba rímel en las pestañas y, en esos momentos, me sentía mágico", relató.

Haven aseguró que aquellas experiencias no estaban relacionadas con interpretar a otra persona, sino con expresar algo que sentía desde niño. "Nunca se trató de fingir ser otra persona. Se trataba de dejar brillar una parte de mí que siempre había estado ahí", manifestó.

Haven appeared on live with his ex-wife Romi to discuss how their relationship changed ... and how James revealed his truth. pic.twitter.com/3fqD8JBb4O — TMZ (@TMZ) August 6, 2026

Su exesposa sospechaba de su orientación

James también reconoció que durante varios años mantuvo relaciones sentimentales con mujeres mientras cuestionaba aspectos de su propia identidad.

"Como tantos otros jóvenes homosexuales, aprendí a cuestionar partes de mí mismo mucho antes de aprender a celebrarlas. Salir del armario no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de permitir que los demás conozcan a la persona que siempre ha estado ahí", explicó.

La conversación tuvo un momento especialmente personal cuando Romi Imbelli contó cómo atravesó este proceso. Ella fue quien solicitó la anulación del matrimonio apenas dos semanas después de casarse con Haven.

"No quería verlo. No quería. Lo sabía y quería apoyarte y amarte (...) Y entonces no quise creerlo porque eso significaría perderte en ese sentido, algo que no podía permitirme", confesó.

Imbelli aseguró además que, pese al final de su matrimonio, espera seguir compartiendo parte de su vida con James. "Compartiremos la vida juntos. No eres mi amigo íntimo. Eres mi amor. Y resulta que eres gay", expresó durante la transmisión.

Antes de terminar, Haven también envió un mensaje a su familia y al público, pidiendo comprensión frente a esta nueva etapa. "Espero que puedan elegir el amor en lugar del miedo, la comprensión en lugar del juicio y la conexión en lugar de las creencias que pueden habernos mantenido separados", señaló.

Así, James Haven, hermano de Angelina Jolie, confirmó públicamente que es gay después de varios años de cuestionamientos personales y tras el final de su breve matrimonio con Romi Imbelli.