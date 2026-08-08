Magaly acusa a Oscar Custodio de pedir perdón solo porque perdió conciertos: "Mostró su verdadero rostro"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina aclaró de forma firme y contundente que no cree en las palabras de arrepentimiento que dio Oscar Custodio, dueño de La Bella Luz, en su más reciente conferencia de prensa. La conductora de televisión asegura que el empresario no habría sido sincero en sus declaraciones y solo estaría intentando limpiar su imagen debido a que se le han cancelado varios conciertos y proyectos que tenía en camino.

Magaly anuncia nueva denuncia contra La Bella Luz

La conductora se mostró sorprendida por la conferencia de prensa que dieron los dueños e integrantes de la agrupación musical tras las graves denuncias que hizo Naldy Saldaña. Según dijo, eso los habría hecho quedar peor, ya que su arrepentimiento no habría sido sincero y hasta habrían intentado victimizarse.

"Eso ha sido un lloriqueo barato. Yo no puedo creer que alguien diga algo de la boca para afuera sin sentirlo. La real cara de este señor ha sido cuando hemos mostrado los audios que Naldy le grabó, eso es contundente y nos muestra su verdadero rostro", expresó.

Enseguida, reveló que otra exintegrante de la agrupación presentaría esa noche una nueva denuncia contra César Sánchez Chavesta, ya que estaba indignada al ver que Oscar Custodio y su esposa, Pilar, negaron haber estado enterados de esa situación que ella vivió. Magaly aseguró que tenía audios y videos de la nueva denuncia contra el exdirector musical de La Bella Luz.

"Ella llevó su queja hacia el dueño de la orquesta y su esposa. Ayer ambos lo han negado en su conferencia de prensa y estaba enterada la chica que nos ha llamado y nos ha mostrado sus audios y conversaciones, porque ella no fue a quejarse sola, sino acompañada de su padre", agregó.

Magaly destruye a Oscar Custodio

En otro momento, la periodista indicó que el comportamiento de Oscar Custodio ha sido indecente y censurable, y quedó demostrado con el audio que Naldy Saldaña mostró, en el que se escuchaba que el dueño de la agrupación no la respaldó en el momento en que ella más lo requería. Además, lo acusó de pedir disculpas solo por verse afectado en el ámbito artístico y económico.

"Este señor vino aquí fastidiado, porque ya no tiene conciertos , porque le han levantado una miniserie, porque lo han sacado de un programa concurso de la TV, viene asustado después de haber estado en la cúspide de su carrera musical y viene pidiendo perdón, pero luego sale con la pata en alto a una conferencia de prensa...", expresó.

Finalmente, aseguró que la conferencia de prensa que dieron la tarde del jueves no habría sido beneficiosa para ellos, ya que habría mostrado una actitud prepotente y nada conciliadora. "Esa conferencia de prensa acaba de revelar el verdadero rostro de los dueños de La Bella Luz", sentenció.

Es así que, las declaraciones de Magaly Medina vuelven a poner a La Bella Luz en el centro de la polémica. Mientras las denuncias contra sus integrantes continúan apareciendo, la conductora cuestionó la versión de sus propietarios y advirtió que nuevos testimonios, audios y videos podrían complicar aún más la situación de la agrupación musical en los próximos días.