¡Darinka Ramírez rumbo al altar! Empresario le dio anillo de compromiso en viaje a la nieve: "Dije que sí"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez vive uno de los momentos más felices de su vida, ya que compartió con sus seguidores la romántica pedida de mano que recibió de su novio Sebastián González durante su reciente viaje a Chile, donde fue sorprendida con un anillo de compromiso y una propuesta que marcó un nuevo capítulo en su relación. La modelo ahora está en la lista de figuras del espectáculo que pasarán a la fila de las casadas.

¡Darinka se casará con su novio!

La pedida de mano ocurrió en medio de un paisaje cubierto de nieve. Sebastián preparó el romántico momento y, frente a Darinka, se arrodilló para pedirle que se convierta en su esposa. La modelo no pudo ocultar su emoción y aceptó la propuesta, mientras ambos celebraban el inicio de una nueva etapa. Al parecer todo fue sorpresa y el empresario tenía todo preparado para darle la gran noticia a la madre de su hija.

A través de sus redes sociales, Darinka mostró algunos detalles de la sorpresa y dejó ver el anillo que recibió de su pareja. Además, compartió imágenes y videos del viaje, demostrando lo emocionada que estaba por ahora ser una mujer comprometida y que próximamente cumplirá su sueño de llegar al altar.

"Entre nervios, lágrimas y muchísima felicidad, llegó ese momento que voy a guardar para siempre en mi corazón. Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene ", escribió la influencer junto a una galería de fotos de la pedida de mano.

Darinka se comprometió con su novio Sebastián González

Reacción en redes sociales

La modelo también expresó públicamente lo importante que es para ella esta nueva etapa junto a Sebastián. Con evidente ilusión, señaló que está dispuesta a seguir construyendo su historia de amor y compartir el futuro con el empresario, con quien mantiene una relación y tiene una hija, y que también tienen en su familia a la primera hija de Darinka, producto de su romance con Jefferson Farfán.

Poor otro lado, la influencer permitió que sus seguidores fueran parte de este momento especial y no guardó ningún detalle de al pedida. La noticia rápidamente generó reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

"Siempre viene el indicado en el momento oportuno", "Muchas felicidades reina , te mereces esto y mucho más", "Me encanta, te lo mereces reina", "Bien dicen que después del sapo viene el príncipe", "Eso es un hombre de verdad, felicidades hermosa te mereces toda la felicidad y el amor. Bendiciones", expresaron sus fans.

De esta manera, Darinka Ramírez confirmó que próximamente llegará al altar junto a Sebastián González. La modelo atraviesa una etapa de felicidad y, mientras disfruta de este compromiso, ha decidido compartir con sus seguidores la emoción por una boda que ya comienza a tomar forma.