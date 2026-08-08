¡Mostró pruebas! Claudia Salazar asegura que dueños de La Bella Luz sí sabían que era acosada por César Sánchez

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Claudia Salazar finalmente se pronunció sobre su experiencia en La Bella Luz y esta vez presentó audios y mensajes con los que buscó demostrar que los dueños de la agrupación sí conocían el presunto acoso que habría sufrido por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta. La cantante aseguró que incluso recibió atención psicológica tras lo ocurrido e hizo la denuncia junto a su padre, pero no encontró el apoyo que buscaba.

Claudia expone nuevamente a 'La Bella Luz'

Según las pruebas difundidas en 'Magaly TV, la firme', el padre de Claudia habría conversado directamente con Óscar Custodio para informarle sobre una situación que involucraba a César Sánchez. El músico habría invitado a la cantante a un karaoke y, después de que ella rechazara acudir, presuntamente dejó de asignarle canciones, situación que habría generado preocupación en su entorno.

"Una chiquita del señor César, agarra la invita en Juliaca, la invita a un karaoke, ella no quiere ir y cuando va al ensayo, por eso no tiene tema", dijo el padre de la cantante, mientras que ella aseguró que tiene chats que demuestran su versión: "Yo tengo los mensajes donde él me dice ven, ¿Por qué no vienes? y para darme temas me dice vamos a ensayar, voy a tu casa o ven, desde hace unos meses me molesta así".

Además, Claudia aseguró que conservaba mensajes enviados por César Sánchez, en los que este insistía en verla bajo el argumento de ensayar o entregarle nuevos temas. La cantante habría interpretado estos acercamientos como parte del comportamiento que la incomodaba y que, según su versión, se prolongó durante varios meses mientras formaba parte de la agrupación musical.

Oscar Custodio no respaldó a Claudia

Después de informar a los dueños de la agrupación de lo que estaba sucediendo, Claudia esperaba recibir respaldo de Óscar Custodio, pero, según los audios presentados, su reacción habría sido distante. La cantante señaló que se quedó afectada porque necesitaba apoyo en ese momento. Para ella, la respuesta del propietario de La Bella Luz evidenciaría que no habría tomado con suficiente seriedad lo que estaba atravesando.

"Pero eso ya depende de ti (...) Ese es un tema muy particular, yo no soy culpable", se le escucha responder a Oscar Custodio al enterarse del acoso que Claudia le narró.

La situación también habría afectado emocionalmente a Claudia. En uno de los audios, su padre informó a Custodio que la cantante estaba siendo atendida por una psicóloga. Asimismo, Claudia aseguró que comunicó a Pilar, esposa del empresario, que estaba llevando terapia. De esta manera, sostuvo que ambos habrían tenido conocimiento del impacto que la situación estaba generando en ella.

Cabe resaltar que, las pruebas aparecen luego de que Óscar Custodio negara públicamente haber sido informado sobre el presunto acoso durante una conferencia de prensa. Por ello, Claudia decidió mostrar los registros que, según su versión, contradicen esas declaraciones y demostrarían que los propietarios conocían lo que estaba viviendo.

De esta manera, las pruebas presentadas por Claudia Salazar abren un nuevo capítulo en la polémica de La Bella Luz. Los audios y mensajes expuestos cuestionan la versión de Óscar Custodio y evidencian, según la cantante, que los propietarios conocían su situación. Además, el impacto emocional que la llevó a recibir terapia refuerza la gravedad de su denuncia.