Sadie Sink habla del futuro de Jean Grey en el Universo Marvel tras debutar en 'Spider-Man: Brand New Day'

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sadie Sink finalmente puede hablar con mayor libertad sobre Jean Grey y todo parece indicar que su llegada al Universo Marvel recién comienza. Luego de debutar en Spider-Man: Brand New Day, la estrella de Stranger Things reveló detalles sobre el camino emocional que podría seguir la mutante en las próximas producciones del estudio.

Sadie Sink y su futuro en el Universo Marvel

La aparición de Sadie Sink como Jean Grey fue uno de los secretos que Marvel Studios protegió con mayor cuidado alrededor de Spider-Man: Brand New Day.

Durante meses circularon rumores sobre la verdadera identidad de su personaje, pero recién con el estreno de la película quedó claro que la actriz había sido elegida para interpretar a una de las mutantes más importantes de los cómics.

Y ahora que el misterio salió a la luz, Sink ya comenzó a hablar sobre lo que viene. La actriz contó que ya sostuvo sus primer acercamiento con Jake Schreier, director detrás del regreso de los X-Men, con la meta de descifrar la ruta y la transformación que tendrá Jean Grey dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La idea, según adelantó, sería explorar personajes alejados de la perfección. En el caso de Jean, gran parte de su historia estaría marcada por el conflicto de poseer habilidades extraordinariamente peligrosas que ella misma todavía intenta comprender y controlar.

Esta mirada encaja con lo mostrado durante su presentación en Spider-Man: Brand New Day, donde Jean no aparece simplemente como la típica villana que llega a complicarle la vida al héroe de turno.

Por el contrario, Sink construyó a una mujer golpeada por experiencias traumáticas y con motivaciones mucho más complejas detrás de sus acciones.

Marvel prepara el regreso de los X-Men

Pero aquí viene la parte que tiene atentos a los fans. Marvel ya prepara oficialmente una nueva versión cinematográfica de los X-Men, prevista para 2028 y dirigida por Jake Schreier, por lo que Jean Grey tendría espacio suficiente para seguir desarrollándose después de su debut junto al Spider-Man de Tom Holland.

Los rumores también colocan a la telépata cerca de otros grandes eventos del estudio, aunque Sadie Sink ha evitado confirmar detalles sobre posibles apariciones adicionales. Tampoco ha revelado cuántas películas contempla su contrato con Marvel ni quiénes terminarán acompañándola como parte del nuevo grupo de mutantes.

Lo que sí ha dejado claro es su entusiasmo por continuar con el personaje. Y no es para menos: Jean Grey carga con décadas de historia en los cómics y previamente fue interpretada en el cine por Famke Janssen y Sophie Turner. Ahora Sink tendrá la misión de construir una versión propia para una nueva generación.

Su debut también llega después de una preparación especial. La actriz reconoció que inicialmente no dominaba toda la mitología relacionada con Jean Grey, pero tras aceptar el proyecto comenzó a investigar al personaje para comprender mejor sus poderes, sus conflictos y la enorme importancia que tiene dentro del universo de los X-Men.

Así, Sadie Sink inicia una nueva etapa dentro del Universo Marvel tras su debut en Spider-Man: Brand New Day, con un personaje que tendrá mayor desarrollo de cara al estreno de los X-Men en 2028.