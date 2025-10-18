RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Momento conmovedor

Melania Urbina protagoniza emotiva despedida de su hija quien partió al extranjero: "Decir adiós es muy difícil"

La actriz Melania Urbina conmovió más de uno al compartir la emotiva despedida que tuvo con su hija quien partió al extranjero para forjar su futuro académico.

Melania Urbina protagonizó emotivo momento con su hija
Melania Urbina protagonizó emotivo momento con su hija (Foto: Composición Exitosa)

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/10/2025

Entre lágrimas y abrazos eternos, la reconocida actriz Melania Urbina fue protagonista de una emotiva despedida junto a su hija, Lucía Pérez Garland, en el aeropuerto. La joven partió al extranjero para cumplir un objetivo importante en su vida.

Un hasta pronto eterno

La recordada artista escénica quien dio vida a la recordada 'Monsefuana' de 'Al fondo hay sitio' recurrió a sus redes sociales para compartir un conmovedor video en el que se le visualiza en las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez en la que despidió a su primogénita realizando un trend de TikTok que emocionó a más de uno.

El audiovisual fue compartido por la protagonista de múltiples películas en su cuenta oficial de Instagram en donde expresó la dificultad de separarse por un tiempo de su heredera y aseguró que la distancia fortalecerá su vínculo como madre e hija. Su primogénita partió al extranjero para estudiar.

"Decir adiós es muy difícil. Pero como dice mi amado Cerati, poder decir adiós es crecer. Sé que las dos creceremos y nuestro vínculo también. Vive, disfruta, prueba, cuestiona, se libre, ¡sé feliz mi amor! ¡Estoy tan agradecida de que seas mi hija! Somos afortunadas de poder vivir esta experiencia. La distancia es sólo física", escribió Urbina en la descripción del post.

Comentarios y reacciones

La publicación de la reconocida artista de televisión y cine generó inmediatamente comentarios y reacciones de sus familiares así como de figuras del espectáculo peruano. Entre los que resaltó Luciana Blomberg, Gisela Ponce de León, Bruno Ascenzo, Almendra Gomelski, Magdyel Ugaz, Wendy Ramos, Rossana Fernández Maldonado, entre otros.

Reacciones y comentarios a la publicación de Melania Urbina
Reacciones y comentarios a la publicación de Melania Urbina

"Melaña bonita. Tu princesa alzó vuelo, en esas alas fuertes y valientes está todo el amor que tú sembraste en ella", escribió la popular 'Teresita'. Por su parte, la recordada 'Wendy' de 'Pataclaun' sostuvo: "¡Melaña! ¡Lu! Qué bonito el amor que se tienen, de cerca, de lejos, igual de fuerte". A ellas se les sumó Bruno Ascenzo, quien refirió: "Melaña aquí los amigos intentaremos llenarte el nido, lo mejor para Lu. Alas y buen viento".

Cabe resaltar que, la actriz constantemente realizaba publicaciones con su hija a través de videos graciosos o momentos que compartían juntas. Además, fotografías reflejando la gran complicidad, amor y cariño que se tienen.

En resumen,  Melania Urbina compartió un conmovedor video en el que se le observa despidiendo en el aeropuerto Jorge Chávez a su hija, quien partió al extranjero para forjar su futuro académico.

