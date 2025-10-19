Natalia Salas sorprende al anunciar que padece de cáncer nuevamente: "Metástasis. ¿Suena fuerte no?"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace poco más de 3 años, Natalia Salas, famosa por su papel en 'Al Fondo hay Sitio', sorprendió a sus seguidores al anunciar que había sido diagnosticada con cáncer de mama. A partir de ahí, la artista nacional inició una lucha contra esta dolencia la cual fue compartiendo periódicamente a través de sus redes sociales.

Natalia Salas revela que el cáncer volvió a su organismo

Precisamente, la intérprete nacional utilizó su cuenta de Instagram para emitir un extenso comunicado donde da a conocer que este mal volvió a su organismo. Esta vez, la popular 'Andrea Aguirre' en la serie de América TV, aseguró que el mismo se encuentra alojado en una de sus vértebras tras haberse realizado una serie de exámenes en el mes de septiembre.

"Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", inició.

En esa misma línea, Natalia Salas indicó que debido al nuevo tratamiento que deberá afrontar se vio obligada a dejar algunos proyectos en los que estaba participando ya que no puede realizar los movimientos adecuados que le exigen estos retos. Además, indicó que tendrá que ser sometida a una intervención quirúrgica la cual implica extirparle los ovarios y trompas de Falopio.

"En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomía salpingectomia bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas. He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es "peligroso". No puedo bailar ni hacer piruetas, por ahora", añadió.

La medicación impactó su organismo

A su vez, la actriz precisó que el nuevo tratamiento medico ha hecho mella en su organismo por la fuerza de los fármacos. Además, teme por el lugar donde el cáncer ahora está alojado ya que una vértebra es imposible de sacar.

"La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse a esta nueva medicación: 3 pastillas diarias y 2 ampollas cada 2 semanas se unen a mi protocolo anterior. Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre", agregó.

Por último, pidió a sus seguidores que sean prevenidos ante cualquier tipo de dolor y que puedan chequearse con relativa frecuencia.

"Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo. Gracias a Dios tengo seguro. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo. No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores. Cuídense mucho. Descuiden , voy a estar bien. Seguiré andando", finalizó.

