Milett Figueroa anuncia acciones legales contra comentarios difamatorios tras separación con Marcelo Tinelli

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no solo ha sido tema de titulares en Argentina y Perú, sino que ahora se convierte en un asunto judicial. La modelo peruana difundió un comunicado contundente en el que anuncia que iniciará acciones legales contra quienes la involucren en rumores que considera difamatorios.

El mensaje llega tras las declaraciones de la panelista Mimi Alvarado, quien insinuó que la ruptura se habría dado por problemas económicos atribuidos a Figueroa, comentario que encendió la chispa de la polémica.

Llegó a su límite

Milett explicó que durante mucho tiempo optó por guardar silencio, enfocándose en su trabajo y en otras prioridades, pero que los ataques hacia su persona y su familia han llegado a un límite

En su mensaje, agradeció el respaldo de su abogado y dejó claro que no permitirá que se utilice su nombre para generar exposición mediática. Con un tono firme pero también cargado de emoción, señaló que a partir de ahora, tomará acciones legales contra todo aquel que se refiera a ella de forma, según señala, difamatoria.

"A partir de este momento, toda afirmación falsa, ofensiva o difamatoria será tratada por las vías legales correspondientes. Que se tengan presentes las consecuencias de involucrarme irresponsablemente en situaciones que afectan mi honor y dignidad", señala el comunicado.

Cruce con Mimi Alvarado, la 'prima' de Tinelli

La relación con Tinelli había sido constantemente expuesta en Argentina, donde panelistas como Yanina Latorre ya habían lanzado comentarios polémicos, incluso sugiriendo que Milett revisaba el celular del conductor.

La insinuación de Mimi Alvarado, vinculando la separación a supuestos problemas financieros e incluso afirmando que la modelo y su madre "buscaban el bolsillo" de Tinelli, fue el detonante para que la modelo decidiera pasar de la incomodidad al terreno judicial. En el mundo del espectáculo, donde los rumores corren más rápido que la luz, Milett decidió poner un freno y marcar límites.

Según trascendió, Figueroa ya habría iniciado procesos contra comunicadores tanto en Argentina como en Perú. La denuncia contra Mimi Alvarado se suma a esta estrategia, con el objetivo de frenar lo que considera una campaña de difamación que afecta su imagen y su entorno familiar.

🔥 Mimi Alvarado: "Milett lo arruinó a Marcelo" 👀💣



La frase de Mimi que sacude el mundo del espectáculo y enciende la polémica 📺⚡



Mirá #MedioBienArribaEnTVP pic.twitter.com/JFhcqU0J7P — TVP (@TV_Publica) May 12, 2026

Milett, lejos de mostrarse como víctima, se planta ahora con decisión y advierte que defenderá su nombre con uñas y dientes. Su comunicado no solo responde a la separación con Tinelli, sino a la dinámica de un ambiente televisivo que vive de la polémica, dispuesta a devolver cada disparo con demandas.

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli abrió un capítulo sentimental, pero también uno legal. La modelo peruana decidió enfrentar judicialmente a quienes la vinculen con rumores dañinos, en especial a Mimi Alvarado. Lo que pase después podría redefinir su relación cone el espectáculos tras esta batalla por la reputación.