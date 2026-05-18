Fallece la voz original del profesor Utonio de 'Las Chicas Superpoderosas' y de Yoda en 'Star Wars: The Clone Wars'

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor de voz que trabajó en 'Las Chicas Superpoderosas' y en 'Star Wars: The Clone Wars'.

Murió un icónico actor de doblaje

Este lunes 18 de mayo se conoció que Tom Kane, actor de doblaje estadounidense famoso por interpretar al maestro Yoda, al profesor Utonio y muchos otros personajes de culto, murió a los 64 años, tras una carrera que acompañó la infancia y adolescencia de varias generaciones.

De acuerdo a información confirmada por su agencia de talentos Galactic Productions y a su vez reportada por diversos medios así como por su representante Zach McGinnis, el artista dejó de existir en un hospital de Kansas City rodeado de su familia debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en 2020.

Este episodio de salud cambió para siempre su vida y nada volvió a ser igual. El derrame debilitó el lado derecho del cuerpo y afectó sus habilidades psicomotrices, herramientas imprescindibles para alguien que desde siempre ha vivido de la actuación de voz.

Hay que mencionar que, la familia de Kane se encargó de anunciar su retiro del doblaje en el 2021. Con esta decisión se puso fin a una trayectoria iniciada cuando él tenía apenas 15 años, en 1977 y que se logró extender por animación, cine, televisión, videojuegos, comerciales, ceremonias y muchas otras formas de entretenimiento.

Los personajes más famosos de Tom Kane

Para muchos fans, el nombre de Tom Kane quedó para siempre fusionado con Star Wars: The Clone Wars, donde interpretó a Yoda, al narrador y al almirante Wullf Yularen en la película animada y la serie de televisión.

Además, dio voz a Admiral Ackbar, Boba Fett, Qui-Gon Jinn, C-3PO en algunos proyectos, el capitán Yoda en videojuegos, soldados, pilotos y personajes secundarios que ampliaron una y otra, y otra vez el universo de Lucasfilm.

Asimismo, una de sus creaciones más queridas fue el profesor Utonio en Las Chicas Superpoderosas. También interpretó a Él, el villano rojo y perturbador que se volvió uno de los antagonistas inolvidables de Cartoon Network.

Kane también participó en Los Thornberrys como Darwin, en Mansión Foster para Amigos Imaginarios como Sr. Herriman, en Los Castores Cascarrabia como Oxnard Montalvo y en Kim Possible como Mano de Mono. Y por si fuera poco participó en Duckman, Spider-Man: La Serie Animada, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, y Ben 10.

Como vemos, el mundo del entretenimiento vive un día lúgubre luego de confirmarse, este lunes 18 de mayo, que Tom Kane, actor de doblaje estadounidense famoso por interpretar al maestro Yoda, al profesor Utonio y muchos otros personajes, murió a los 64 años.