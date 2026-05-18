Cómico 'Cachay' se pronuncia tras incidente durante presentación en Lambayeque

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de su reciente presentación en la ciudad de Olmos, el cómico 'Cachay' fue agredido por uno de los asistentes que se encontraban en el lugar. La caída que sufrió el comediante le produjo lesiones en su mano que conllevan intervención médica.

Show que termina en ataque

Según las declaraciones de 'Cachay' para el medio digital Instarándula, este hecho se habría suscitado en un momento de la presentación que se encontraba haciendo una especie de fonomímica.

"Lo que pasa es que estaba haciendo un playback de Juan Gabriel y me voy casi al último grado y estoy dirigiéndome a una persona, volteo y el aprovecha y me tira desde arriba", afirmó el cómico.

Diagnóstico del comediante

Por medio de lo declarado, el cómico José Luis Ramos apodado 'Cachay' hizo énfasis en el diagnóstico que le dijo su traumatólogo sobre una operación de emergencia a la que tendría que someterse. En ese sentido, el agraviado se mostró preocupado por la situación ya que el costo de dicha intervención sería de aproximadamente 25 mil soles.

La vida del comediante se ha visto afectada de un momento a otro por este incidente que no le permite retomar sus actividades como antes, ya que no puede doblar la mano, no la puedo mover porque tiene fracturada la muñeca.

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Según lo narrado, el agresor está en este momento en la comisaría ya que los mismos asistentes del show en el trabajaba el comediante lo retuvieron para que pueda ser capturado por las autoridades correspondientes.

El afectado en la situación añadió que el violento asistente lo ha querido herir de gravedad. Por esta razón, espera que pague por la reparación civil y gastos que ha sufrido tras lo ocurrido.

Incluso, alego a que ahora esta asumiendo gastos médicos como placas de descarte, y que estos excedentes le generarian un desequilibrio en su economía porque se ha quedado más tiempo del previsto en la ciudad de Olmos.

"Espero que las autoridades pongan cartas en el asunto porque yo lo voy a hacer hasta el último, voy a ir donde sea, porque esto no puede quedar así, me he quedado con todo el dolor en la mano, necesito ir urgente a una clínica, quiero saber si el señor se va a hacer cargo", comentó.

Finalmente, la declaración del comediante insta a las autoridades a que se hagan cargo del caso para que el atacante pueda hacerse cargo del estado de salud de 'Cachay'.