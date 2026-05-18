FPF frena fallo del Tribunal Constitucional sobre Binacional y Sport Boys: no volverá a primera división

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rechazó de forma contundente el último fallo del Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional. El organismo deportivo aseguró que restarle puntos a Sport Boys no evitará el descenso puneño , descartando totalmente su retorno a primera división para el campeonato.

El impacto de la resolución judicial en la Liga 1

La disputa legal tiene su origen en la accidentada temporada futbolística del año 2023. En aquel periodo, el Poder Judicial admitió una demanda de amparo interpuesta por el Poderoso del Sur tras sufrir sanciones administrativas que provocaron su lamentable pérdida de categoría profesional.

Según el TC, corresponde ejecutar una antigua resolución interna para descontar cuatro unidades a la escuadra rosada. Sin embargo, la directiva de la Videna remarcó que dicha modificación numérica resulta totalmente estéril porque no altera la ubicación reglamentaria final del cuadro puneño.

El ente rector manifestó su profunda preocupación por la intromisión de la justicia ordinaria en asuntos estrictamente deportivos. La institución argumenta que los resultados deben resolverse exclusivamente en los campos de juego y bajo los reglamentos oficiales avalados por los organismos rectores del balompié internacional.

📄 Comunicado FPF pic.twitter.com/3eOJPXiDQG — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 19, 2026

Sin validez legal ante los organismos internacionales

La postura oficial descarta por completo cualquier posibilidad de habilitar un cupo extraordinario para el torneo descentralizado de la temporada venidera. La junta directiva considera que carece de sustento normativo incorporar un equipo por un decreto constitucional cuando no registra el mérito futbolístico real exigido.

Los estatutos internacionales de la FIFA prohíben expresamente que los conflictos futbolísticos locales sean elevados a tribunales comunes. Cualquier vulneración a este principio básico expone al balompié nacional a severas sanciones administrativas que comprometen seriamente la participación deportiva de todas las selecciones y clubes competidores.

La federación recordó que el Tribunal Arbitral del Deporte constituye la única vía legítima para apelar determinaciones institucionales de esta envergadura. Los reglamentos obligan a los miembros afiliados a respetar los conductos regulares establecidos para evitar la distorsión de los torneos organizados en el país.

La aplicación forzosa de estas medidas judiciales alteraría gravemente los contratos de televisión y patrocinios comerciales firmados para las próximas temporadas. El área legal trabaja arduamente en los recursos correspondientes para defender la institucionalidad institucional frente a un dictamen que contradice las normas sudamericanas.

La FPF mantendrá su postura firme frente al fallo emitido sobre Deportivo Binacional y Sport Boys. El balompié nacional defenderá sus reglamentos ante la justicia ordinaria para asegurar que los descensos y ascensos se definan estrictamente por rendimiento en el terreno oficial.