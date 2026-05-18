'Cachay' termina hospitalizado y con el brazo fracturado tras ser agredido por asistente durante show en Olmos

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Cachay' se ha visto obligado a hacer un alto a sus actividades luego de sufrir una cobarde agresión por parte de un ciudadano que se hizo presente en su reciente presentación en Olmos. A través de las redes sociales, se difundieron las imágenes que han generado indignación en los seguidores del comediante.

'Cachay' termina en el hospital tras cobarde agresión

De acuerdo a los clips que circularon, José Luis Cachay Ramos, verdadero nombre del artista, realizaba su espectáculo humorístico, en el campo deportivo Los Algarrobos, haciendo play back a uno de los temas más representativos de Juan Gabriel.

Mientras subía por las butacas de este local deportivo, 'Cachay' intentó acercarse a uno de los espectadores que miraba con atención el espectáculo. Sin embargo, el cómico no esperó la violenta reacción del asistente al que no le habría gustado el hecho y empujó violentamente haciéndolo caer por varios metros.

La caída provocó fuerte dolor en diversas zonas del cuerpo del cómico quien fue asistido por el resto de asistentes a este evento parar lograr ponerse de pie. En las imágenes, también se observa como 'Cachay' camina con dificultar tras bajar de las gradas por lo que en ese momento fue llevado al hospital más cercano.

El humorista 'Cachay', fue agredido por sujeto mientras realizaba su obra cómica en Olmos, Chiclayo. pic.twitter.com/rzUuf8rDB4 — Roger García (@Aderly) May 18, 2026

Además, medios locales señalaron que un grupo de espectadores encaró al agresor y lo redujo a la espera de la llegada de la Policía Nacional del Perú. Luego, los efectivos se llevaron al ciudadano para continuar con las diligencias de rigor.

'Cachay' confirma fractura tras agresión en show

Tras varias horas de este lamentable incidente, Latina logró comunicarse con el artista para conocer más detalles de su situación. En este diálogo, el humorista contó que primero tuvo que dirigirse a una posta médica y luego a un hospital donde finalmente se sacó placas y le confirmaron un pequeña fractura en su brazo derecho.

Además, el cómico ambulante señaló que hasta el momento el agresor no se contactó con él ni con nadie de su entorno para conocer su situación. Incluso, contó que está costeando los gastos de su atención médica de su propio bolsillo para poder recuperarse a la brevedad.

En resumen, José Luis Cachay Ramos, más conocido como 'Cachay', sufrió una cobarde agresión en Olmos mientras realizaba uno de sus espectáculos humorísticos. Uno de los asistentes empujó cobardemente al comediante quien tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una fractura en uno de sus brazos.