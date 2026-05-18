Suhaila Jad ARREMETE contra el padre de André Carrillo luego de acusarlo por infidelidad

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conocida modelo española Suhaila Jad encendió las redes sociales al confirmar su separación definitiva del futbolista André Carrillo. La empresaria rompió su silencio tras revelarse una presunta infidelidad, arremetiendo además contra su suegro por exponer públicamente a todos sus menores hijos sin consentimiento.

Los motivos detrás de la ruptura amorosa

La drástica decisión de la influencer española expuso su profunda crisis sentimental. Según la versión compartida en sus redes, la convivencia estuvo marcada por episodios de faltas de respeto que terminaron por desgastar su vínculo familiar.

"Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. (Me equivoqué, porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años). Pero pregunta a alguno de los que ya dejé, si alguna vez volví. Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar al respeto a nadie", publicó.

Este pronunciamiento busca esclarecer el verdadero panorama de su antiguo hogar y poner fin a las especulaciones mediáticas. La madre de sus hijos decidió romper su habitual hermetismo para evitar que se sigan difundiendo falsas narrativas sobre las razones reales que motivaron el distanciamiento definitivo.

Publicación de Suhaila Jad.

Confrontación directa contra el entorno familiar

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Álex Carrillo, progenitor del deportista nacional publicó diversas fotografías el último fin de semana. Esta acción motivó una enérgica respuesta de la modelo, quien cuestionó la aparente unidad que la familia del atleta intenta proyectar ante los seguidores locales.

"Por cierto, una de las que aparece en la foto de "familia" habla FATAL de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas. Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que si se cruzan contigo por la calle, NI TE CONOCEN. Un saludo "familia"", señaló.

La molestia principal radica en la exposición de los hijos menores en redes sin contar con el permiso de la Suhaila Jad. La postura de la influencer evidencia un quiebre total con el círculo íntimo del atacante nacional, descartando futuras treguas amistosas.

El entorno deportivo del atacante también se ha visto salpicado indirectamente por las constantes portadas que genera su situación personal actual. Los hinchas del balompié comentan activamente sobre cómo estos problemas extradeportivos podrían influir en el rendimiento profesional del seleccionado nacional.

El panorama actual expone una fractura total en el entorno cercano del jugador del Corinthians. La firme postura de Suhaila Jad acusa infidelidad futbolista André Carrillo, dejando en claro que priorizará el bienestar de sus tres pequeños hijos frente a cualquier intento de fingir reconciliaciones.