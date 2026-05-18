Bad Bunny y Adidas lanzan el merchandising oficial de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour": ¿Llegará a Perú?

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La locura por Bad Bunny ya no se limita a los escenarios. El artista urbano lanzó una nueva línea de ropa junto a Adidas, diseñada especialmente para acompañar su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour", mezcla el estilo callejero característico del cantante con referencias a Puerto Rico, el reguetón y la nostalgia latina.

La alianza entre Bad Bunny y Adidas forma parte de la expansión comercial del artista, quien desde hace varios años se consolidó como un ícono de la moda urbana y uno de los músicos latinos más influyentes del mundo. La nueva colección incluye camisetas oversize y sudaderas inspiradas en la estética del tour.

La gira que mueve millones dentro y fuera de los estadios

El "Debí Tirar Más Fotos World Tour" se convirtió en uno de los fenómenos musicales más grandes de los últimos años. La gira logró vender más de 2,6 millones de entradas en menos de una semana y actualmente suma más de 50 fechas alrededor del mundo.

La propuesta "merch" junto con Adidas plantea cada parada de la gira como una extensión de Puerto Rico más allá de la isla. A través de prendas, gráficos y referencias culturales, la colección conecta música desde una mirada vinculada al archivo deportivo de Adidas.

Bad Bunny merch

Los precios de la colección para su gira española van de los 45 euros de las camisetas "oversize" dedicadas a ciudades como Barcelona y Madrid, a los 65 euros de las camisetas de manga larga.

Las sudaderas con capucha, también con versiones para Barcelona y Madrid, tienen un precio de 90 euros. La colección está disponible online en la web de Adidas y también en las tiendas físicas.

Bad Bunny fortalece su imperio en la moda

La colaboración con Adidas no es el primer paso del cantante en la industria fashion. En los últimos años, Bad Bunny trabajó con marcas internacionales como Zara y Calvin Klein, además de protagonizar campañas que rompieron esquemas sobre masculinidad y moda urbana.

Bad Bunny Colaboraciones

Especialistas consideran que el artista logró convertir su imagen en una poderosa marca global capaz de influir tanto en la música como en las tendencias juveniles. Su estilo relajado, colorido y caribeño ha sido replicado por miles de seguidores alrededor del mundo, especialmente tras su histórica presentación en el Super Bowl 2026.

Con esta nueva colección, Bad Bunny demuestra que su impacto trasciende los escenarios. El cantante no solo lidera rankings musicales y llena estadios, sino que también domina la conversación en la industria de la moda, donde cada lanzamiento suyo se transforma en un fenómeno comercial y cultural de alcance global.