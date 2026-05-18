'Cachay' hospitalizado tras agresión en pleno show en Olmos: Hija del cómico lanza dura advertencia

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de 'Cachay' no tardó en pronunciarse y mostrarse molesta por la agresión de la que fue víctima el cómico durante un show en Olmos. En su mensaje, lanzó una dura advertencia, ya que su padre terminó hospitalizado y con el brazo fracturado.

Cachay fue agredido en pleno show: Terminó con brazo fracturado

El mundo del espectáculo y del entretenimiento se ha visto sorprendido tras darse a conocer que el popular cómico 'Cachay' sufrió una agresión durante una presentación de su show humorístico en vivo en el distrito de Olmos, Lambayeque.

Según los videos difundidos en redes sociales, el artista se encontraba en el campo deportivo Los Algarrobos, haciendo play back a uno de los temas clásicos de Juan Gabriel hasta que de pronto sube a la tribuna y sin imaginarlo, es víctima de una agresión por parte de uno de los asistentes: ¡lo empujaron hacia el vacío!

En la escena se logra ver a 'Cachay' caer y en una siguiente toma se le ve sujetarse uno de sus brazos mientras era auxiliado por otras personas, quienes lo llevaron al hospital más cercano. Por otro lado, la persona que lo empujó terminó siendo detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Hija de Cachay furiosa con agresor del cómico peruano

La agresión a 'Cachay' no solo generó una ola de indignación por parte de sus seguidores en redes sociales, sino también una enérgica reacción de su entorno familiar, liderado por su hija Janeth, quien a través de una historia en Instagram, evidenció su molestia y aseguró que no tolerará que nadie lastime a su padre.

En el video que compartió en su cuenta oficial, Janeth Cachay dejó en claro que ya se identificó al atacante de su padre y que se está interponiendo la denuncia correspondiente por las lesiones que le generaron al cómico: habría terminado con el brazo fracturado por el que tuvo que ser hospitalizado.

En el mensaje también aprovechó para lanzar una dura advertencia enfatizando que el caso no pasará desapercibido: "Qué triste despertar y ver este video, afortunadamente mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo, ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades", señaló.

Cachay rompe su silencio y revela estado de salud

José Luis Cachay Ramos, conocido como 'Cachay', reapareció en televisión y rompió su silencio tras ser agredido en pleno show en Olmos. Según contó, tras ser lanzado de las gradas terminó dañándose uno de los brazos y tuvo que sacarse "placas" que reflejaron una fractura.

"Me encuentro en el hospital, me han sacado placas de la mano, me salen lesiones, fracturas (...) Estaba haciendo un personaje como todos los comediantes, es un personaje que coquetea y juega con el público. Cuando lo veo serio, trato de esquivarlo, me volteo, él aprovecha y me avienta con todo", dijo a 'Arriba Mi Gente' vía Zoom.

La hospitalización de 'Cachay' ha encendido las alarmas en el gremio de los comediantes y la televisión peruana. En el marco de la noticia sobre su estado de salud, su hija Janeth Cachay se pronunció en redes sociales y lanzó una inesperada advertencia: no dejará que el caso quede impune.