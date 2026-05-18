Comisión de Energía y Minas del Congreso abordará predictamen que busca derogar el decreto que reorganiza Petroperú

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Energía y Minas del Congreso abordará este martes 19 de mayo de 2026 el predictamen favorable que busca derogar el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, el cual dispone la reorganización institucional de Petroperú.

Como se recuerda, la medida impulsada por el Gobierno del expresidente José Jerí Oré fue oficializada la noche del 31 de diciembre del 2025, recibiendo el cuestionamiento de diversos parlamentarios, quienes acusan la privatización de la petrolera estatal y no una reforma que provenga del Poder Ejecutivo.

Comisión va por el fortalecimiento de la "soberanía energética del país"

De acuerdo con lo avanzando por el grupo de trabajo parlamentario que preside Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), son 13 congresistas los que han presentado sus respectivos proyectos de ley para dejar sin efecto el Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

Según el informe de la Comisión de Energía y Minas, se incrementaría el costo de vida para millones de peruanos que dependen de los hidrocarburos para el desarrollo de sus actividades comerciales, industriales, económicas y de transporte, puesto que, el Gobierno estaría detrás de la liquidación de Petroperú.

En ese sentido, la Comisión considera técnica y jurídicamente viable la propuesta legislativa porque "fortalece la soberanía energética" del país, "evitando la privatización" de la citada compañía.

Informe de la Comisión de Energía y Minas.

Es importante señalar que, el pasado 11 de mayo, la administración de José María Balcázar, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la transferencia de US$ 2.000 millones en favor de Petroperú para garantizar su continuidad operativa y evitar riesgos de desabastecimiento de combustibles en el territorio nacional.

¿Qué se propone desde el Congreso?

Desde la Comisión de Energía y Minas proponen un texto sustitutorio que reemplace el Decreto de Urgencia N.º 010-2025, en caso de ser derogado finalmente por el Pleno del Congreso.

Bajo esta premisa, plantean que se restituya el artículo 1 de la Ley 28244, Ley que excluye a Petroperú S.A. de las modalidades de promoción a la inversión privada, a fin de que PROINVERSIÓN no intervenga la petrolera.

Texto sustitutorio de la Comisión de Energía y Minas.

Además, de que se autorice al Ministerio de Energía y Minas, durante el Año Fiscal 2026, a realizar transferencias financieras hasta por S/ 240 000 000,00 a favor de PETROPERÚ, con la finalidad de "garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos".

Asimismo, de que la Contraloría General de la República realice un control posterior sobre los actos administrativos realizados por los funcionarios involucrados en la emisión del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, así como, declarar nulos los actos administrativos, los actos administrativos de personal, los convenios, contratos y los demás instrumentos jurídicos suscritos o emitidos durante la vigencia de la norma en cuestión.

Finalmente, de aprobarse el texto sustitutorio, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, deberá presentar un Plan Integral de Fortalecimiento y Reestructuración Financiera de Petroperú S.A. a la Comisión de Energía y Minas y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso en un plazo de 90 días calendario contados a partir de su entrada en vigor.