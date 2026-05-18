Cantante de famoso grupo de cumbia SE RETIRA de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cantante de cumbia se aleja de los escenarios de forma temporal tras ser diagnosticada con cáncer. La joven artista de una reconocida agrupación en Perú preocupó a sus seguidores al dar a conocer la noticia en sus redes sociales sobre el receso que dará a su carrera musical por motivos de salud.

¿Qué cantante de cumbia se aleja de los escenarios?

El mundo de la cumbia peruana se encuentra en total conmoción. Una de las voces queridas de una reconocida agrupación de este género musical que ha cautivado a más de uno en el país lanzó una inesperada noticia en sus redes sociales, precisamente en Instagram: decidió retirarse temporalmente de los escenarios.

Se trata de Rosaly Canario, destacada integrante de la agrupación 'Amor Rebelde', quien sostuvo que se aleja de la música para enfocarse en cuidar mejor su salud, debido a que "hace poco" le detectaron cáncer en etapa inicial. En su comunicado, la joven artista precisó que tendrá que ser sometida a una delicada operación.

"Quiero comunicarles que estaré alejada de los escenarios por un tiempo debido a temas de salud. Hace poco me detectaron inicios de cáncer, por lo que seré sometida a una operación y empezaré un proceso enfocado completamente en mi recuperación", precisó en un inicio Rosaly Canario.

A través de su mensaje cargado de emotividad, pero también de mucha fortaleza, la artista enfatizó que el saber de esta delicada enfermedad la dejó desconcertada, pero a pesar de ello, dará su mayor esfuerzo para salir adelante con el apoyo de sus seres queridos.

Emotivo comunicado de Rosaly Canario tras diagnóstico de cáncer

La intérprete de 'Duele el amor' con 'Amor Rebelde' también aprovechó su comunicado en Instagram para agradecer a sus seguidores por los buenos deseos que le dejaron en los comentarios y comprender el motivo de su alejamiento de la industria musical. Asimismo, agregó que una vez que esté recuperada al 100% volverá a deleitar a todos con su voz y talento sobre los escenarios.

"(...) espero pronto poder volver a hacer lo que más amo: cantar para ustedes. Gracias por cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño. Estoy segura de que volveremos a encontrarnos muy pronto", puntualizó la cantante peruana.

Por su parte, la agrupación 'Amor Rebelde' respondió el comunicado de Rosaly Canario con un emotivo mensaje de respaldo y cariño: "¡Fuerzas para ti, Rosy! Te esperamos pronto". A ello, en cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de más muestras de afecto bajo etiquetas de apoyo a la cantante.

Aunque la noticia de que se aleja temporalmente de los escenarios ha dejado en shock a su entorno y a su club de fans, la cantante de Amor Rebelde, Rosaly Canario, se mostró optimista, enfatizando que la detección temprana del cáncer es su mayor ventaja.