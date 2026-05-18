Mujer muere aplastada en una PELEA de elefantes y genera conmoción en redes

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El trágico accidente ocurrió en el río Tunga, un espacio turístico donde los visitantes suelen observar el baño de los animales de forma cercana. La víctima fue identificada como Aishwarya, una ingeniera de 33 años que viajó desde Tamil Nadu con su esposo y su bebé.

Detalles del ataque en el santuario

Un elefante macho llamado Sagar atacó sorpresivamente a otro ejemplar, lo que desató el pánico generalizado entre los presentes. Durante el violento enfrentamiento de los paquidermos, uno de ellos cayó directamente sobre la mujer, provocándole heridas de extrema gravedad de forma inmediata.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital McGann de Shivamogga, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Los testigos registraron el caos en videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales por el fuerte impacto del hecho.

Los cuidadores del recinto intentaron separar a los animales, pero la fuerza de los enormes mamíferos superó cualquier esfuerzo del personal. Los demás turistas corrieron en diferentes direcciones para proteger sus vidas mientras el personal del lugar buscaba controlar la emergencia.

El pánico se apoderó de todo el perímetro turístico debido a la falta de barreras físicas que separaran al público de la zona. Los gritos de desesperación de los testigos marcaron una jornada que debía ser de recreación y terminó en desgracia.

🔴 #Urgente India: Tragedia en el campamento de elefantes de Dubare, en Karnataka. Lo que comenzó como una atracción turística se convirtió en una pesadilla cuando dos elefantes chocaron durante un baño pic.twitter.com/PdUoFYEPrX — Reacción Nacional (@RNacional_News) May 18, 2026

Cuestionamiento y medidas tras la tragedia

El Departamento de Bosques de Karnataka inició una investigación formal para determinar las responsabilidades por la falta de medidas de seguridad. Las autoridades locales evalúan prohibir el contacto directo de las personas con estos animales grandes durante las actividades recreativas programadas.

Este santuario es muy popular por permitir interacciones cercanas, un beneficio turístico que ahora es duramente cuestionado por la opinión pública. Los encargados del establecimiento evalúan nuevas restricciones operativas para evitar que se repita otra muerte de turista en santuario de elefantes de Karnataka.

El Gobierno regional evalúa sancionar severamente a los administradores por permitir que los visitantes ingresen libremente al cauce del río Tunga. Diversas organizaciones de bienestar animal han solicitado la suspensión inmediata de estas actividades recreativas para evitar futuros ataques directos.

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de las indagaciones sobre los protocolos de manejo de fauna silvestre en cautiverio. Los expertos señalan que el estrés del cautiverio suele desencadenar estas reacciones violentas impredecibles entre los machos.

Los gremios turísticos locales exigen la implementación de infraestructura moderna que garantice perímetros completamente aislados para salvaguardar la integridad de los viajeros. El debate público se centra en la necesidad urgente de reformular los paseos ecológicos sin arriesgar vidas humanas.