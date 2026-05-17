Israel Dreyfus no cree en el matrimonio y apoya la nueva vida de 'Cachin': "Mientras la máquina funcione"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Israel Dreyfus se ha convertido en uno de los conductores de podcast más queridos de la actualidad y, en recientes entrevistas, ha dejado claro que no cree en el matrimonio, no quiere tener hijos y considera que sigue siendo 'el señor de la noche'. El ex chico reality también defendió su soltería y la de algunas figuras, como Carlos Alcántara, que volvieron a salir de fiesta después de concretar su divorcio.

Israel, de lejos con el matrimonio

En entrevista para un medio local, Israel aseguró que mucha gente le ha agarrado camote por su peculiar forma de ser, ya que eso les gusta mucho. Según dijo, él no considera que sea terrible, sino directo, y eso es lo que lo ha llevado a tener mucho protagonismo en programas de streaming actualmente.

Respecto a su etapa como soltero, el ex chico reality aseguró que es "terrible, como todo, soltero", y que la vida le ha demostrado que el matrimonio no siempre garantiza la felicidad, por lo que actualmente no cree en eso.

"No creo en el matrimonio. El matrimonio no te asegura absolutamente nada, ni un hogar ni una familia feliz. Compañía sí, pero hijos no creo, lo veo muy lejano", indicó.

Dreyfus indicó que no le tiene miedo al matrimonio, pero ha visto tantos malos ejemplos de matrimonios que terminan en demandas por alimentos e infidelidades, que prefiere evitar todo eso, aunque es consciente de que hay parejas que son la excepción a la regla. Sin embargo, él prefiere una unión libre.

"Yo prefiero la compañía de una mujer que quiera compartir su vida conmigo, sin las etiquetas que te impone la sociedad", indicó.

Finalmente, aseguró que le gusta el apodo de 'el señor de la noche' y le parece bien que figuras como Alcántara hayan vuelto a tener una vida de soltero tras su separación. "Si cierras una etapa de tu vida, está bien que vivas, disfrutes o te metas un 'recordaris' (...) Porque te ven como 'sugar', no, pues. Igual vacílate, mientras la máquina funcione, todo bien", sentenció.