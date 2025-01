Nelly Rossinelli se pronuncia por "conflicto" entre Giacomo Bocchio y Javier Masías en 'El Gran Chef'

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Gran Chef Famosos' (EGCF) es uno de los realitys que ha alcanzado popularidad durante los últimos años. Sin embargo, la competencia culinaria no ha sido ajena a polémicas, sobre todo a raíz de un presunto enfrentamiento entre dos de sus jurados: Giacomo Bocchio y Javier Masías. Ante las especulaciones, Nelly Rossinelli, también jueza del formato, decidió pronunciarse al respecto.

Nelly Rossinelli asegura que hay "altibajos" en EGCF

Durante una conferencia de prensa, Infobae Perú consultó a la 'mamá de los pericotitos' sobre este controvertido asunto, dado a que aún mantiene en intriga a gran parte de sus fanáticos. En respuesta, ella aseguró que ambos son sus amigos y que los estima, pero que es consiente de algunos "altibajos" en el programa.

"Para mí ambos son mis amigos, los quiero mucho. En toda familia hay altibajos, pero sigue siendo una familia. Hay una buena armonía", mencionó en un inicio la influencer.

En esa línea, remarcó que sería mentira afirmar que no existen diferencias entre los participantes de este formato, pero esto no significa que no puedan superarse con el tiempo. Por tal motivo, sugirió que, en la actualidad, ambos jurados habrían limado asperezas.

"En todo programa, en todo grupo de trabajo hay altibajos. El que diga que nunca ha tenido un problema con su familia, su pareja o su trabajo, te estaría mintiendo. Eso se va solucionando en el camino", resaltó, confesando además que la ausencia de Giacomo en algunos programas especiales es debido a sus creencias personales.

Giacomo vs Masías: Este fue el motivo de su "conflicto"

El distanciamiento entre ambos surgió cuando Javier Masías emitió un controvertido comentario respecto a la muerte de Alberto Fujimori. Esto ocasionó una reacción negativa por parte del chef tacneño, quien lamentó las opiniones vertidas por el crítico gastronómico.

En sus historias de Instagram, Bocchio compartió una peculiar imagen, la cual contiene la siguiente frase: "Respeta la muerte de un ser humano y a su familia. Recuerda que sembrar respeto, te hará mejor ser humano y recibirás respeto. El fallecido ya es libre, pero tú sigues en la prisión de tu odio"

Por si fuera poco, su alejamiento se hizo más evidente cuando dejó de seguirlo en Instagram. Si bien esto no afectó al programa, los televidentes detectaron que ambos mantenían distancia entre, por lo que Giacomo tampoco fue ajeno a las críticas.

Giacomo Bocchio dejó de seguir a Javier Masías en Instagram.

Fue así que Nelly Rossinelli se refirió a los rumores que apuntan a un enfrentamiento entre Javier Masías y Giacomo Bocchio, cuyo distanciamiento traspasó las pantallas de 'El Gan Chef'.