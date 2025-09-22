Néstor Villanueva confesó en 'El valor de la verdad' que Flor Polo lo mantuvo durante su matrimonio

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Néstor Villanueva sorprendió en 'El valor de la verdad' al admitir que durante su relación con Flor Polo atravesó momentos económicos difíciles y que fue ella quien sostuvo los gastos del hogar en más de una ocasión.

La revelación se dio en la edición del domingo 21 de septiembre, donde el artista respondió a las preguntas del temido sillón rojo, transmitido en vivo por Panamericana Televisión.

Villanueva no solo abordó su vínculo con Florcita, sino también episodios personales marcados por la polémica, desde acusaciones de infidelidad hasta conflictos con Susy Díaz. A lo largo de la noche, respondió 18 preguntas y se llevó S/20.000 como premio, tras validar sus respuestas con el polígrafo.

Néstor Villanueva admite que Flor Polo lo mantuvo

Uno de los momentos más comentados del programa llegó cuando Beto Ortiz le preguntó si era cierto que había sido mantenido por su esposa Flor Polo. Villanueva respondió afirmativamente y el polígrafo corroboró su testimonio.

"Ha habido momentos en los que yo he estado sin trabajo, entonces ella ha aportado con los alimentos y gastos de la casa. Tengo que aceptarlo y reconocerlo porque así ha sido", dijo el cantante visiblemente afectado.

Con esta declaración, Villanueva reconoció públicamente lo que por años fue tema de especulación en la farándula: que su estabilidad económica dependió en parte del esfuerzo de su entonces esposa.

Néstor Villanueva 'parchó' a Andy V

Otro pasaje llamativo del programa ocurrió cuando se abordó el supuesto triángulo con Andy V. Néstor Villanueva 'parchó' al exchico reality al desmentir rumores y aclarar que nunca existió una relación más allá de las especulaciones.

El cantante relató un episodio con Toño Centella —conocido como Toñizote— que terminó en una grabación comprometedora, pero negó que esa situación tuviera alguna conexión con Andy V.

"Me grabaron en un momento incómodo y luego se prestaron a malas interpretaciones", explicó.

Confesiones íntimas y dolor por sus hijos

Más allá de los temas de pareja y la vida mediática, Néstor Villanueva también se quebró al hablar de sus hijos. Confesó que lleva tres años sin verlos y que este distanciamiento le provoca un dolor constante.

"Duele no verlos, no jugar con ellos. Yo ando en terapia psicológica", expresó con la voz entrecortada.

El artista incluso reconoció que en algún momento pensó en atentar contra su vida debido a las acusaciones y el rechazo público que enfrentó. "Con tantos problemas pensé en quitarme la vida", reveló al responder otra de las preguntas más duras de la noche.

Con estas confesiones, Néstor Villanueva no solo expuso sus fragilidades personales y familiares, sino que también dejó al descubierto aspectos de su relación con Flor Polo y el impacto que tuvo en su vida profesional y emocional.