'Hablando Huevadas' llega a la Torre Eiffel: Jorge Luna y Ricardo Mendoza debutan en París

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por ser los conductores de 'Hablando Huevadas', ya se encuentran en París listos para protagonizar uno de los momentos más trascendentes de su carrera: su espectáculo en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica Torre Eiffel.

El evento, programado para el 20 de septiembre de 2025, no solo marca un paso adelante en su trayectoria internacional, sino que también representa un logro histórico para el entretenimiento peruano, pues será la primera vez que artistas nacionales se presenten en este escenario de talla mundial.

Ambos llegaron a la capital francesa acompañados de su equipo de producción, con quienes recorrieron las instalaciones donde se desarrollará el show.

Desde sus redes sociales compartieron imágenes de la vista panorámica al río Sena y de la preparación del montaje, lo que generó gran expectación entre sus seguidores tanto en Perú como en el extranjero.

Entradas agotadas y entusiasmo de los fans

El anuncio del espectáculo desató un verdadero furor. Las entradas, pese a su elevado costo, se agotaron rápidamente, reflejando la acogida que la dupla de comediantes ha ganado a lo largo de los años.

Según Ricardo Mendoza, el aforo limitado de la sala fue clave para que los boletos desaparecieran en cuestión de horas: "Mientras más arriba, menos gente entra", señaló, en referencia a las restricciones del histórico recinto.

Para los seguidores, este show significa una oportunidad única de ver a 'HH' en un escenario que simboliza la cultura global. Incluso, varios fanáticos que residen en Europa compartieron en redes sociales fotografías de sus boletos, orgullosos de ser parte de este acontecimiento.

Jorge Luna, en una entrevista concedida meses atrás a Magaly TV La Firme, había adelantado que el montaje dentro de la Torre Eiffel suponía un gran reto logístico.

"No vamos a poner las sillas en la explanada, estaremos dentro de la Torre Eiffel. Cómo lo haremos, no lo sabemos", comentó entre risas.

Magaly Medina entre los invitados especiales

Una de las sorpresas en torno al espectáculo es la presencia de Magaly Medina, quien confirmó que asistirá al evento por invitación de Jorge y Ricardo, a quienes considera sus ahijados. La periodista viajó junto a su esposo Alfredo Zambrano y aprovechó su estancia en la capital francesa para recorrer sus calles antes del show.

La conductora también planearía realizar una cobertura especial para su programa, que dejó grabado con anticipación para no interrumpir su emisión en Lima. Su presencia añade un matiz adicional a la expectativa que rodea el evento, consolidando el carácter histórico de esta presentación.

Con este paso, 'Hablando Huevadas' abre una nueva página en la comedia peruana, demostrando que el humor nacional puede conquistar escenarios de prestigio mundial y posicionarse como un producto cultural exportable.