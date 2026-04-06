Onelia Molina vacaciona en la selva tras ruptura con Mario Irivarren: "Desconectar para sanar"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina se vio en el ojo de la tormenta hace varios días, luego de su ruptura con Mario Irivarren, quien fue captado disfrutando con otras chicas en un yate en Argentina. La modelo decidió alejarse de la ciudad viajando a la selva peruana para reconectar consigo misma y alinear sus energías, a la vez que reflexiona sobre su futuro en la vida.

Onelia se divierte y reflexiona en la selva

La odontóloga viajó a la selva peruana con motivo del feriado por Semana Santa. Desde el primer día estuvo muy activa en redes sociales, compartiendo cada detalle de su viaje y disfrutando de reencontrarse consigo misma. Hasta el momento, no se sabe si viajó sola o acompañada de más amigos.

En una primera publicación, compartió un análisis sobre la gratitud y aseguró que, luego de hablar con varias personas, entendió que "mientras más agradeces, más paz encuentras". Onelia reflexionó sobre las experiencias de la vida y aseguró que, aunque algunas "duelen, te enseñan, te hacen crecer y te convierten en una versión más fuerte".

Durante su viaje utilizó varios looks y, al parecer, el primer día optó por un bikini rojo con líneas blancas y un set de pantalón y camisa de lino para mantenerse fresca en el clima tropical. Para el segundo día salió a visitar algunas de las atracciones turísticas de la zona y utilizó un bikini blanco con líneas verdes que mostraban su esbelta figura.

"Desconectar para salir, sanar y volver más fuerte" , escribió Onelia junto a una galería de fotos donde se muestra disfrutando de una espectacular catarata y del hotel donde se hospedó.

Finalmente, horas antes de volver a Lima para continuar con sus compromisos laborales, compartió una última serie de fotografías en las que realizó deportes extremos en la Laguna Azul, como ser impulsada por una moto acuática. Onelia se mostró muy agradecida por el viaje. "La naturaleza tiene una magia que te abraza y te sana", redactó.

Onelia destruye a Alejandra Baigorria

La integrante de 'Esto es guerra', Onelia Molina, sorprendió al sostener lun diálogo vía WhatsApp con el programa conducido por Magaly Medina, en el que sin piedad arremetió contra la modelo argentina Flor Ortola por su complicidad con Alejandra Baigorria tras buscar minimizar lo hecho por Said Palao tras su ampay.

Sucede que Ortola aseguró públicamente que la 'rubia de Gamarra' conocía sobre el evento en el que el hermano de Austin Palao iba a acudir en tierra gaucha. Ello ocasionó que la ahora expareja de Mario Irivarren saliera la frente para romper su silencio.

"Esa Flor es la 'chupamedias' de Ale. Siempre sale a decir lo que Alejandra quiere y, obviamente, está intentando limpiar la imagen de Said para que Alejandra esté más tranquila y pueda perdonarlo", se aprecia en el chat presentado en el espacio televisivo.

Tras días de desconexión, Onelia Molina regresa a Lima con una renovada perspectiva. La experiencia en la selva le permitió sanar, reflexionar y reconectar consigo misma. Ahora retoma sus compromisos con una actitud más fuerte, agradecida y enfocada en su bienestar personal y crecimiento emocional tras su mediática ruptura.