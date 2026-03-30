Mario Irivarren REAPARECIÓ y se luce bien acompañado de reconocida ACTRIZ tras ampay en Argentina

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Borrón y cuenta nueva. Aasí parece que ha hecho Mario Irivarren a su ampay junto a mujeres en un yate en Argentina. Y es que, luego de que Onelia Molina ponga punto final a su relación con el integrante de 'Esto es guerra', este reapareció en redes sociales con una publicación en donde luce bien acompañado de una reconocida actrzi disfrutando de un atractivo turístico peruano.

Mario Irivarren reaparece en redes sociales tras ampay en Argentina

El chico reality Mario Irivarren parece haber pasado la página de su polémico destape en el que fue captado junto a mujeres que terminó por derivar en el fin de su relación con Onelia Molina. Recientemente, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para registrar cómo pasó su fin de semana.

En la publicación se presenta un carrete de fotografías en las que se observa bien acompañado de amigos entre ellos una joven y un varón en Paracas. En dichas instantáneas se le ve sonriente disfrutando del mar, después de su viaje a Colombia y tras su llegada a Lima, al guardar silencio total por unos días.

"Paracas, amigos y kite surf", escribió la figura televisiva de América Televisión reflejando que decidió tomarse un momento de distracción y relajo para despejar su mente después de los tormentosos días en los que captó las primeras planas del espectáculo nacional por su ampay.

¿Quién era la joven con la Mario Irivarren posó sonriente?

Lo que llamó mucho la atención fue que el popular 'calavera coqueta' no estuvo solo en este viaje al sur de Lima, sino que estuvo bien acompañado de amistades, entre ellos la actriz Ximena Hoyos y su amigo Raúl Arbulú.

Si bien es cierto los tres pasaron un ameno momento de recreacíon en medio del mar, los cibernautas no pasaron por desapercibido este hecho y no tardaron en comentar la publicación debido poco tiempo después del escándalo de Mario Irivarren destapado por Magaly TV La Firme.

Ximena Hoyos rompió su silencio

En diálogo con un programa de espectáculos la reconocida actriz Ximena Hoyos explicó de manera clara que sostiene una amistad con el también empresario y despejó rumores de un presunto romance.

"Fue un plan de la nada Me preguntó qué planes el fin porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: 'Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl'", manifestó la exfigura televisiva.

Tras un viaje a Colombia y permanecer en total hermetismo, Mario Irivarren reapareció en redes sociales para compartir cómo pasó su fin de semana. En las fotografías compartidas posa sonriente y al lado de dos amigos, una mujer y un varón.