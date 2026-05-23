Chofer de bus de transporte pública se viraliza por salir a trabajar con su perrito: "Padre responsable"

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El conductor de un bus de transporte público se ha vuelto viral en redes sociales por su gran amor hacia los animales, debido a que fue captado trabajando acompañado de su perrito. Los usuarios resaltaron la gran labor del hombre y, para sorpresa de muchos, varias veterinarias se mostraron interesadas en contactarlo para ofrecerle ayuda, atención y muestras de cariño.

Chofer de transporte público trabaja con su mascota

El video, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, fue compartido por la cuenta de Instagram 'Criollos en Perú' y se puede apreciar que la unidad pertenece a la ruta 1482, que también es conocida como la 'S'. El conductor maneja con tranquilidad por las calles de Lima mientras su perrito está a su costado.

La pequeña mascota es de color blanco humo y de tamaño muy pequeño, por lo que despierta mucha ternura entre los pasajeros. Uno de ellos fue quien grabó el video y decidió compartirlo en redes sociales, resaltando la gran labor y compromiso que tiene el conductor con su mascota, ya que decidió no dejarlo en casa y, mejor, llevarlo consigo a recorrer su ruta.

El video fue compartido en diversas plataformas y los internautas no tardaron en realizar una campaña para apoyar al chofer. Algunos sugerían que se le haga una donación de una camita para que su mascota pueda ir acostada durante el trayecto, mientras otros dijeron que podían apoyarlo con comida.

"Bravo por el chofer, te quiero aunque no te conozco", "¿Alguien tiene el contacto del conductor para ayudar con cositas para su pequeño?", "Manejar no es fácil y su hijo le da tranquilidad", "Que lo ayuden, bendiciones por ser un buen hombre", "Por favor, que no sea víctima de la extorsión, está con su perrito que no tiene la culpa de nada", expresaron en los comentarios.

Perrito recibe pensión tras separación de pareja

En las últimas horas, una resolución judicial ha causado gran revuelo en las redes sociales. Pues bien, se dio a conocer que un juez en Salta, Argentina, por primera vez, ordenó que un hombre pasara manutención para su perrito luego de divorciarse de su pareja: deberá pasar pensión alimenticia para la mascota que tenía con su ahora exesposa tras el divorcio.

De acuerdo a la resolución, el caso se originó luego de que la exesposa asumiera de forma permanente el cuidado de su mascota a quien consideraban como un "perrhijo". Debido al incremento en los costos de manutención del animalito, la mujer decidió recurrir a los tribunales de Salta para solicitar apoyo económico, alegando que los gastos en alimento balanceado, medicamentos, vacunas y consultas veterinarias afectaban sus finanzas.

Este caso también reavivó el debate sobre el cuidado responsable de las mascotas. En Argentina, un juez ordenó que un hombre pase manutención para el perrito que tenía con su exesposa tras divorciarse. La decisión fue celebrada por miles de usuarios, quienes consideran que los animales también merecen protección y compromiso.