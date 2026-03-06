Donald Trump solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán: "Queremos entrar y limpiarlo todo"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su discurso frente a Irán al declarar que "no habrá acuerdo" y que solo aceptará una rendición incondicional. La afirmación se produjo cuando la guerra lanzada junto a Israel contra la República Islámica cumple su primera semana.

En su red social Truth Social, Trump descartó cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo con Irán, exigiéndole a sus líderes declinar en el conflicto, afirmando incluso que su gestión trabaja para "rescatar" al país que se encuentra "al borde de la destrucción".

"Queremos entrar y limpiarlo todo"

En una entrevista telefónica con la cadena NBC, el mandatario fue más explícito: "Queremos entrar y limpiarlo todo". Añadió que tiene en mente algunos nombres para dirigir el país, aunque se negó a revelarlos.

"No queremos a alguien que reconstruya en 10 años. Queremos que tengan un buen líder. Tenemos gente que creo que haría un buen trabajo", afirmó.

Donald Trump exigió la rendición de Irán a través de su perfil en Truth Social.

Escalada bélica

Los ataques iniciales provocaron la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, parte de la cúpula militar y cientos de personas más. Teherán respondió con ofensivas contra Israel y contra bases militares y embajadas estadounidenses en Kuwait y Arabia Saudí. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde el inicio del conflicto.

La operación militar ha generado críticas incluso dentro de las bases trumpistas, que cuestionan el costo de vidas estadounidenses y las consecuencias económicas de abrir un frente bélico en Medio Oriente. Trump, sin embargo, sostiene que los ataques buscan proteger a los ciudadanos de su país y destruir las capacidades militares y nucleares de Irán.

Agenda en curso

Está previsto que Trump se reúna con ejecutivos de empresas de defensa en la Casa Blanca, en un intento de reforzar la estrategia militar y económica en medio de la guerra.

Mientras tanto, recientemente se dio a conocer que Irán, al cierre de esta edición, ha retrasado el nombramiento de su nuevo líder supremo tras la muerte de Alí Jameneí. Según funcionarios iraníes, esto se debe a motivos de seguridad luego de que Estados Unidos e Israel advirtieran que el sucesor también sería un objeto de ataque.

Las declaraciones de Donald Trump marcan un punto de máxima tensión en el conflicto con Irán. Al exigir una rendición incondicional y hablar de "limpiar todo", el presidente estadounidense deja claro que su objetivo es desmantelar por completo la estructura de poder iraní, en un escenario que ya ha cobrado cientos de vidas y amenaza con extender la violencia en toda la región.