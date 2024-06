Paco Bazán causa sensación con ardiente sesión de fotos junto a Jefferson Farfán

Paco Bazán, conductor de ATV, hizo una visita al programa de Magaly Medina con el objetivo de alcanzar 100 mil seguidores, desafiado por Jefferson Farfán para asegurar su participación en 'Enfocados'. Sorprendentemente, al lograr su meta, reveló una sesión de fotos previa con la 'Foquita', un hecho que tomó a todos por sorpresa.

Tras aceptar el reto de Jefferson Farfán, Paco Bazán no solo logró alcanzar la cifra de seguidores requerida, sino que también sorprendió a sus seguidores con una reveladora sesión de fotos del pasado junto a la 'Foquita'.

Esta sesión de fotos, realizada en el año 2002 para la revista 'Belleza y Estilo', fue organizada por el estilista Marco Antonio y contó con la participación de destacados futbolistas de la época.

Al compartir las fotos de la sesión junto a Jefferson Farfán, Paco Bazán provocó un debate público. El presentador cuestionó por qué la 'Foquita' había negado conocerlo, cuando claramente habían compartido ese momento histórico.

"¿Cómo que no me conoce? Mira ahí estamos. Bueno, no coincidimos todos, pero por ejemplo ahí estaba el Cuto, Erick Delgado, José Carvallo, George Forsyth, Jefferson Farfán y a este sí no lo ubico", expresó el conductor de ATV.