Magaly Medina y su IMPACTANTE advertencia a Pamela Franco por romance con Cueva

Pamela Franco Viera y Christian Cueva han acaparado las noticias en los últimos días tras oficializar su romance en un show por Halloween, por lo cual, la conductora de televisión Magaly Medina no fue ajena al tema y no dudó en darle a la cantante una contundente advertencia sobre el futuro de su relación.

El futbolista también conocido como 'Aladino' dejó boquiabiertos a más de uno al robarle un beso a Pamela Franco, a pesar de que la artista negó en reiteradas ocasiones mantener un romance con él y que incluso llevó a que el matrimonio de Cueva con Pamela López, madre de sus hijos, se desmorone.

En ese marco, Magaly Medina aprovechó la última emisión de su programa para criticar a la cantante por verse "enamorada" del deportista nacional e incluso expresar la admiración que siente por él. Asimismo, le recordó que la actual relación que tiene con Christian Cueva parte de una infidelidad, por lo cual le advirtió que ese caso podría volverse a repetir en un descuido.

"Te aseguro que te lo va a hacer", exclamó la popular 'Urraca' tratando de 'abrirle los ojos' a la cantante de que si 'Cuevita' engañó a su esposa con ella, podría volver a hacerlo con otras mujeres, ya que el haberla "oficializado no le garantiza nada".

Seguidamente, Magaly criticó a la sociedad que aplaude el machismo y a los hombres que "temen los compromisos", les gusta ir de 'parranda' y que "si tienen más mujeres en su vida son mejores". A su vez, le pidió tener cuidado con su relación con Cueva, recordándole la polémica escena ("jalándole de los pelos") que protagonizó el futbolista con Pamela López en un ascensor.

"No significa que en algún momento, si a otra mujer o a otras mujeres no las respeto y les puso los cachos y se escapaba y se iba con los amigotes, se quedaba tres días en un hotel y no llegaba a su casa, eso no significa que a ti no te lo va a hacer y te aseguro, que te lo va a hacer", señaló Medina de forma tajante.