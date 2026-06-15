Pamela Franco y su INESPERADO mensaje tras FIN de la relación de Pamela López y Paul Michael: "Se acabó el recreo"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael terminaron su relación. En medio de esa noticia, Pamela Franco dejó en shock a sus seguidores con un inesperado mensaje en sus redes sociales, que se volvieron tendencia en las últimas horas. ¿Qué dijo la cantante y pareja de Christian Cueva?

Pamela Franco tras separación de Paul Michael y Pamela López

El mundo de la farándula peruana se ha visto remecida por el potente comunicado que lanzó Pamela López confirmando su separación de Paul Michael tras las intensas peleas y discusiones que se evidenciaron durante su paso por el reality de convivencia 'La Granja VIP'.

La trujillana no se animó a dar mayores detalles sobre el motivo que la impulsó a tomar la decisión de cerrar su capítulo de amor con el cantante peruano, pero sí pidió el respeto de los medios y de las terceras personas sobre lo ocurrido.

En medio de esta inesperada situación que dejó impactados a los seguidores de la trujillana, muchos internautas no tardaron en indagar sobre cuál sería la reacción de otros personajes relacionados a Pamela López y Paul Michael, entre ellos Pamela Franco, que como se recuerda, protagonizaron uno de los conflictos más mediáticos de la farándula peruana debido a sus vínculos con el futbolista Christian Cueva.

¿Qué dijo Pamela Franco en su mensaje en redes sociales?

Pues bien, Pamela Franco soltó un impensado mensaje en su cuenta oficial de Instagram, precisamente en una historia. La reconocida cantante de cumbia subió una fotografía donde se la aprecia al lado del 'pelotero' Christian Cueva, la expareja y el padre de los hijos de Pamela López, y por quien no ha dudado en evidenciar su amor ante las cámaras.

"Se acabó el recreo, mi amorcito", se lee en la publicación donde etiquetó al deportista, dejando en claro que está enfocada en sus proyectos artísticos y en su historia de amor con 'Cuevita' sin dar mayor relevancia o importancia a lo que pueda suceder entre Pamela López y Paul Michael.

Si bien la publicación se da en medio de la ruptura de Pamela López y Paul Michael, el mensaje de Pamela Franco no tiene relación alguna con ello. La artista viene atravesando la mejor etapa junto al popular 'Aladino'.

Mensaje de Pamela Franco en Instagram.

Pamela López confirmó el fin de su relación con Paul Michael

Pamela López lanzó un comunicado anunciando su separación con Paul Michael, cantante con quien inició un romance a comienzos de 2025. El hecho se da tras la final de 'La Granja VIP' donde ambos protagonizaron intensas peleas y discusiones, que la habrían llevado a analizar su relación y reconocer que las cosas "no resultaron como esperaba".

"Deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin. (...) Quiero dejar en claro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento", expresó en su comunicado.

Pamela López confirma que terminó con Paul Michael.

Por su parte, Paul Michael, en el programa 'Detrás de cámaras', no pudo evitar sentirse acongojado por su ruptura hasta tal punto de romper en llanto en vivo y en directo. "Para mí ha sido una experiencia bonita igual le deseo lo mejor a ella y a sus hijos. No te rindas, sigue para adelante", exclamó.

Es así como en medio de la noticia del fin de la relación de Pamela López y Paul Michael, Pamela Franco sorprendió a sus seguidores con un inesperado mensaje en sus redes sociales.