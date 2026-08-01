Mariella Zanetti alza su voz tras agresión y acoso contra su hija en Surquillo

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras conocer que su hija habría sido víctima de acoso y agresión en Surquillo, Mariella Zanetti dejó de lado sus actividades y acudió rápidamente a brindarle apoyo. La artista también denunció inconvenientes con la devolución de una garantía de alquiler superior a los 4 mil soles.

Mariella Zanetti denuncia conflicto por alquiler

Todo comenzó cuando la hija de Mariella Zanetti y varias jóvenes de su misma edad alquilaron un departamento en Surquillo para vivir como compañeras. Según contó la artista, las jóvenes firmaron un contrato hace aproximadamente dos meses; sin embargo, nunca recibieron el documento físico.

Además, entregaron una garantía que superaba los 4 mil soles. Con el paso de las semanas, las inquilinas decidieron retirarse del inmueble porque, de acuerdo con la versión de Zanetti, se sentían vulnerables y no habían recibido las condiciones prometidas inicialmente.

"Ella alquiló un departamento junto a otras roomies, que son chicas solas, de la misma edad. Ellas firmaron un contrato y hasta el día de hoy se niegan a darles el contrato. Además, dieron una garantía de más de 4 mil soles, la cual se la rehúsan dar porque ellas se retiran a los dos meses", manifestó Zanetti a Instarándula.

El conflicto se complicó cuando las jóvenes regresaron al departamento acompañadas de un amigo para conversar sobre la devolución del dinero. Según el testimonio de Zanetti, durante el encuentro apareció el hijo del propietario y se habría producido una agresión física.

"Cuando ellas piden hablar para reclamar las cosas que solicitaron, aparece el hijo, que es agresor de mi hija tanto verbal como de su amigo, que le han reventado la nariz de un cabezazo", afirmó.

Mariella Zanetti denuncia acoso e insultos

Mariella se encontraba realizando su programa radial cuando recibió una llamada de su hija. La joven, entre lágrimas y muy nerviosa, le contó lo que estaba sucediendo, por lo que la artista decidió abandonar inmediatamente la cabina para acudir en su ayuda.

"Hoy mi hija me llama llorando, desesperada y he entrado a mi programa preocupada. El tipo no bajó para nada, mandó a todo mundo. Mandó a su mamá, que era mayor de edad, y me da pena. Hay que ser bien cobarde para agredir a unas chicas jóvenes que recién están comenzando", sostuvo Zanetti.

Pero eso no fue todo. La exvedette también denunció que, antes del enfrentamiento, su hija y las demás jóvenes ya habían atravesado presuntas situaciones de acoso, insultos y hostigamiento dentro del edificio.

"Ha habido varias situaciones donde mi hija ha sido víctima de acoso, de agresiones, de insultos como: 'Qué tal c**' o forcejeando la puerta porque entraban personas de dudosa procedencia", aseguró.

Farid Ode también salió en defensa de su hija

Tras conocer lo sucedido, Farid Ode, padre de la joven, también acudió al lugar y expresó su respaldo a las muchachas. El empresario confirmó que el amigo que las acompañó terminó con una lesión en la nariz.

"Hemos ido a ver y este señor agredió a un amigo de mi hija porque las chicas no iban a ir solas. Le ha partido la nariz. Están perjudicando a tres jóvenes por no devolverle el dinero", declaró.

Finalmente, las jóvenes presentaron una denuncia formal en la comisaría de Surquillo. Hasta el cierre de la información difundida, el arrendador y su familia no habían ofrecido públicamente su versión de los hechos.

Así, Mariella Zanetti alzó su voz luego de que su hija denunciara agresión, acoso y hostigamiento en un departamento de Surquillo. El caso quedó en manos de la Policía, que deberá esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.