Pamela López confirma el FIN de su relación con Paul Michael con POTENTE mensaje: "Es lo mejor para ambos"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael terminaron su relación. Así lo confirmó la trujillana con un potente comunicado donde pide el respeto a su decisión de dar por concluida su historia de amor con el cantante, asegurando que es lo mejor para ambos.

Pamela López anuncia su ruptura con Paul Michael

Hace solo unas horas, la 'Tía Lisura' dejaba entrever que la relación de Pamela López y Paul Michael no daba para más tras la final de 'La Granja VIP', destacando las constantes discusiones que la pareja protagonizó en el reality de convivencia. En medio de las especulaciones, la trujillana no dudó en lanzar un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para aclarar su situación sentimental.

En su mensaje, Pamela López confirmó que su relación con Paul Michael había llegado a su fin. En el comunicado, evidenció el pesar que habría detrás de su decisión, recordando que apostó por el artista tras un complicado momento que vivió en su vida y que la colocó en el 'ojo de la tormenta' en la farándula peruana.

"En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal", precisó en un inicio.

La influencer pidió a sus seguidores y a los medios involucrados en la industria del entretenimiento a respetar su decisión de cerrar esa etapa: "Considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad", indicó.

¿Por qué terminaron Paul Michael y Pamela López?

Pamela López no dio mayores detalles sobre el motivo exacto de su separación con Paul Michael, pero sí se animó a asegurar que no desea generar enfrentamientos públicos ni alimentar especulaciones sobre esa situación, por lo que optará por "la discreción y el respeto que se merece".

"Quiero dejar en calro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involuradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento", escribió la expareja y madre de los tres hijos de Christian Cueva.

Finalmente, la influencer y exparticipante de 'La Granja VIP' agradeció todo lo compartido con el integrante de 'La Combinación de La Habana'. "Confío en que el tiempo permitirá que cada quien continúe su camino en paz, con la tranquilidad de haber actuado conforme a su corazón", sentenció.

Pamela López confirma que terminó con Paul Michael.

Pamela López sobre Paul Michael tras peleas en 'La Granja VIP'

La decisión del fin de su relación se da a pocas horas de que ella, durante un live en TikTok, donde describió cómo fueron los tres meses en 'La Granja VIP' junto a Paul Michael.

Al recordarle sobre sus intensas peleas con el artista en el reality, Pamela López solo se animó a resaltar la diferencia de edad y que dentro del show se evidenciaron varias incompatibilidades que se fueron acrecentando y en especial, las escenas de celos por parte de Paul. "Luego de eso ya era mi dependencia emocional que debo aceptarla, tratarla, asumirla, y mi desborde que era llorar porque sentía que la persona que debía cuidar de mí, me estaba dando la espalda", precisó.

Es así como Pamela López decidió salir al frente y lanzar un comunicado en redes sociales confirmando el fin de su relación con Paul Michael. La noticia no sorprendió a sus seguidores, quienes evidenciaron la tensión en su romance en su paso por 'La Granja VIP'.