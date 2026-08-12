Shirley Arica se sometió a operación quirúrgica de emergencia por complicación de sus implantes

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales la modelo peruana Shirley Arica, anunció que se sometió a una operación quirúrgica de emergencia por complicación con sus implantes

Intervención de emergencia

La modelo peruana, Shirley Arica, explicó que durante los últimos meses ha presentado molestias en la zona de sus implantes mamarios por lo que debió someterse a una intervención quirúrgica de emergencia luego de presentar fuertes molestias debido al desplazamiento de una de sus prótesis mamarias.

Tras realizarse los respectivos exámenes médicos, los especialistas le informaron que debía ser intervenida de emergencia. La modelo compartió parte de su experiencia con sus seguidores y explicó que su operación fue reciente.

"Durante los últimos meses venía presentando algunas molestias debido a un desplazamiento de mi prótesis mamaria. En los últimos días, los dolores aumentaron y tras acudir al médico me dijeron que tenia que ser intervenida de emergencia. Ayer fue la operación y gracias a Dios todo salió bien", informó la modelo vía Instagram.

Luego de la intervención, la modelo peruana comentó a través de su perfil de Instagram que ya se encuentra recuperándose en su casa. Asimismo, aprovechó para agradecer las muestras de preocupación y cariño que recibió de sus seguidores durante estos días de reposo.

Reprograma su evento

Debido a su proceso de recuperación, Shirley Arica también tuvo que realizar cambios en sus actividades. La modelo anunció que su evento "Fiesta Indomable", que estaba previsto inicialmente para el próximo 15 de agosto, pero debido a su reciente intervención quirúrgica y al proceso de recuperación que se encuentra atravesando, la fecha sería reprogramada para el día 29 de agosto.

"Lamentablemente nos vemos en la obligación de reprogramar la FIESTA INDOMABLE para el sábado 29 de agosto donde nos volveremos a encontrar", expresó la modelo vía Instagram.

Se toma un descanso de YouTube

Además, la modelo comentó a sus seguidores que se tomará un breve descanso de YouTube para concentrarse en su recuperación. La influencer explicó que estará alejada de la plataforma durante una semana y posteriormente retomará sus actividades con nuevos contenidos.

"Además descansaremos esta semana de YouTube para retomar la que viene con mucho más fuerza y grandes sorpresas", informó la modelo vía Instagram.

Shirley Arica continua enfocada en su recuperación mientras reorganiza sus proyectos. Tras recuperarse de su intervención quirúrgica, la modelo espera recontratarse con sus seguidores el 29 de agosto y regresar posteriormente a YouTube con nuevas propuestas y contenido para su publico.