Fiesta del terror: después de 7 años, llaman a declarar a Poly Ávila y a la exreina de belleza Claudia Meza

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Siete años después de uno de los casos que generó indignación en el espectáculo peruano, las víctimas de la llamada 'Fiesta del Terror' finalmente fueron convocadas por la Fiscalía para declarar sobre lo ocurrido durante aquella reunión realizada en Mala. La demora vuelve a poner el caso bajo los reflectores y genera cuestionamientos por el tiempo transcurrido.

Se reanuda polémico caso 'La fiesta del terror'

Claudia Meza, exreina de belleza, fue citada en mayo por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala para brindar su testimonio mediante la Cámara Gesell. La diligencia busca recoger su versión sobre los hechos ocurridos a inicios de 2019, cuando denunció haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos y otros actos de índole sexual.

El caso también involucra a Poly Ávila, modelo argentina que denunció haber sido drogada durante la denominada 'Fiesta del Terror'. Ambas mujeres quedaron vinculadas a una investigación que, pese a la gravedad de las acusaciones, ha avanzado lentamente durante estos años. Por ello, la reciente convocatoria representa un nuevo movimiento dentro de un proceso que permaneció estancado.

Además, el empresario Faruk Guillén fue denunciado por Claudia Meza por presuntos tocamientos y actos libidinosos. En tanto, Nicola Porcella también fue mencionado en relación con aquella reunión, pues Meza señaló que acudió tras recibir una invitación del exchico reality. Estos nombres quedaron ligados a un caso que provocó gran repercusión pública.

Mientras tanto, Poly Ávila dejó Perú en diciembre de 2020 y regresó a Argentina, meses después de hacer pública su denuncia. Ahora, con el paso de los años, la citación de las víctimas vuelve a poner el caso en escena y abre una nueva etapa para esclarecer qué ocurrió realmente aquella noche.

¿Cómo fue la 'Fiesta del terror'?

La llamada 'Fiesta del Terror' ocurrió en enero de 2019, en una casa de playa ubicada en Asia, al sur de Lima. La reunión terminó convertida en un escándalo cuando Poly Ávila denunció que había sido drogada sin su consentimiento. Días después, Claudia Meza también aseguró haber sido víctima de una situación similar.

A partir de ambas denuncias, el caso involucró a conocidos personajes de la televisión, entre ellos Nicola Porcella, amigo del propietario del inmueble, y el empresario Faruk Guillén, señalado por Meza en una denuncia por presuntos tocamientos y actos libidinosos. Porcella negó haber drogado a Meza y su versión fue ratificada entonces mediante un polígrafo televisivo.

El escándalo generó una enorme exposición mediática. Poly Ávila y Claudia Meza acudieron a distintos programas para contar sus versiones, mientras Guillén también apareció públicamente para defenderse de las acusaciones. El empresario negó haber abusado de Meza y sostuvo que las denuncias en su contra eran falsas, anunciando incluso acciones legales por difamación.

Ahora, siete años después, el caso vuelve a cobrar relevancia porque Claudia Meza reveló que recién en mayo fue citada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala para declarar mediante Cámara Gesell. La diligencia representa un nuevo movimiento en una investigación que durante años quedó marcada por la polémica y las interrogantes.