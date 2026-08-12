Korina Rivadeneira sigue creyendo en el amor tras su ruptura con Mario Hart: ¿Tiene un nuevo galán?

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira finalmente se pronunció tras su ruptura con Mario Hart y aseguró que ambos han quedado en los mejores términos, procurando el bienestar de sus hijos. La modelo venezolana también reveló que sigue creyendo en el amor y habló sobre la posibilidad de tener un nuevo galán en puerta.

¿Korina ya tiene un nuevo amor?

La exintegrante de realities concedió una entrevista a un medio local, donde fue consultada sobre el fin de su relación con el piloto. Desde un inicio, aclaró que actualmente es un tema superado para ella y está más centrada en el bienestar de sus hijos, para lo cual es fundamental tener una buena relación con Mario.

"Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal", declaró a Trome.

Enseguida, aseguró que todavía permanece soltera y no hay ningún galán ni pretendiente en puerta, aunque sí confirmó que sigue creyendo en el amor y siempre lo hará. Cuando fue consultada sobre cómo hizo para sobrellevar la separación, Korina aseguró que tener la mente ocupada en el trabajo la ayuda mucho.

"He tenido mucho trabajo con 'Me caigo de risa', eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos", agregó.

Finalmente, aseguró que ella no tiene la potestad para aconsejar a otras parejas que están pasando por una separación y también hizo caso omiso a las declaraciones de Leslie Shaw, quien dejó entrever que se habría entrometido en su relación con Mario hace varios años.

Mario Hart lloró por su ruptura con Korina

Durante su conversación con Magaly Medina, Hart explicó que atraviesa una nueva etapa como soltero, pero que continúa muy pendiente de sus hijos. En ese contexto, la periodista cuestionó la imagen distante que suele proyectar y quiso conocer si realmente había sufrido después del final de su relación con la modelo venezolana.

Ante la pregunta, el exparticipante de 'Esto es Guerra' reconoció que la separación le provocó mucho dolor. Sin embargo, explicó que no acostumbra exteriorizar sus sentimientos frente a otras personas. Por el contrario, cuando llega a sentirse emocionalmente desbordado, prefiere alejarse y procesar lo que siente en completa privacidad, junto a sus perros y donde nadie lo juzgue o vea.

"No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente", expresó.

Así, Hart reveló que en algunas oportunidades se encerró en su habitación durante la noche y terminó llorando en su cama. Según explicó, Korina incluso nunca llegó a verlo en uno de esos momentos, pues siempre procuró mantener esa parte de su dolor alejada de los demás.

De esta manera, Korina Rivadeneira dejó claro que su separación de Mario Hart quedó en buenos términos y que ambos priorizan el bienestar de sus hijos. La modelo también confirmó que permanece soltera, aunque mantiene intacta su creencia en el amor. Además, evitó entrar en polémicas por las declaraciones de Leslie Shaw sobre su pasado sentimental.