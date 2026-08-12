Joven actriz denuncia a director de productora de Michelle Alexander por hacer un "casting" en su casa

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la reciente denuncia de Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, una joven decidió romper el silencio y acusar a un director que, según reveló el programa de Magaly Medina, tendría vínculos con la productora de Michelle Alexander, una de las figuras más importantes de la televisión local.

Joven denuncia a colaborador de Michelle Alexander

La acusación cobró notoriedad pública tras la difusión de un adelanto del programa 'Magaly TV, la firme', espacio donde la víctima decidió hacer público su testimonio y presentar un material audiovisual como prueba fundamental para respaldar la gravedad de los hechos denunciados.

Aunque el espacio televisivo evitó revelar tanto el nombre de la actriz como el del denunciado, el adelanto bastó para encender las alarmas sobre prácticas abusivas que podrían permanecer ocultas en la industria peruana del entretenimiento. En ese sentido, el material difundido muestra a la joven en una situación que según su testimonio habría sido parte de un supuesto "casting íntimo" en su vivienda.

La casa creativa de Michelle Alexander, responsable de títulos como 'Luz de Luna' y 'Los otros Concha', aparece mencionada en el contexto del caso. La expectativa está puesta en la emisión completa del programa, donde se darán a conocer más elementos de esta acusación.

Productora separa al director tras la denuncia

Por otro lado, Del Barrio Producciones se pronunció tras la denuncia emitida en el programa de Magaly Medina sobre presuntos actos de hostigamiento sexual que involucran a una persona vinculada a sus proyectos. A través de un comunicado oficial, la compañía informó que activó sus protocolos internos y adoptó medidas inmediatas para garantizar un entorno laboral seguro.

Como parte de estas acciones, la productora confirmó la separación de Erick García Vilca de todas las actividades, proyectos y espacios ligados a la institución. Asimismo, precisó que se buscó una reunión con la denunciante para escuchar su testimonio. Sin embargo, aclaró que la joven no asistió a la cita programada para este miércoles 12 de agosto.

"Del Barrio Producciones rechaza de manera firme e inequívoca toda forma de hostigamiento sexual, acoso, violencia o conducta que vulnere la dignidad, integridad y seguridad de las personas. No existe espacio para este tipo de conductas. Frente a hechos de esta naturaleza, actuamos de inmediato y tomamos las decisiones que corresponde", señaló el comunicado

Productora decide separar al productor. Fuente: Instagram Del Barrio Producciones.

En ese sentido, la productora de Michelle Alexander confirmó la separación inmediata del profesional involucrado tras la denuncia por presunto hostigamiento sexual formulada por la joven actriz. Asimismo, la compañía ratificó su compromiso de mantener un entorno laboral seguro y transparente, asegurando que aplicará con firmeza sus protocolos internos frente a cualquier conducta que atente contra la integridad de sus colaboradores.