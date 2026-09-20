Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, falleció a los 27 años tras batallar con la depresión

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años, según documentos de la oficina del forense del condado de Los Ángeles. La noticia generó conmoción debido a la corta edad del modelo, quien durante los últimos años había hablado públicamente sobre sus dificultades personales.

La dura batalla de Presley Gerber

El joven habría fallecido el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación, de acuerdo con los documentos citados por la revista People. Hasta el momento, las autoridades no habían determinado públicamente la causa de su muerte y se había ordenado una autopsia para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Presley era el hermano mayor de Kaia Gerber y, al igual que ella, incursionó en el mundo del modelaje desde adolescente. Su primer contrato llegó cuando tenía 15 años y posteriormente alcanzó reconocimiento internacional. Sin embargo, detrás de su carrera también enfrentó dificultades relacionadas con su salud mental y problemas vinculados al consumo de sustancias.

En distintas apariciones públicas, Gerber había contado que atravesó episodios de depresión y ataques de pánico, además de dificultades relacionadas con el abuso de sustancias. También explicó que comenzó a experimentar mayores problemas después de iniciar su vida laboral y recurrir a medicamentos para controlar algunas de estas situaciones.

Con el paso de los años, el hijo de Cindy Crawford decidió hablar abiertamente sobre sus experiencias y utilizarlas para ayudar a otras personas. Incluso creó una serie de publicaciones denominada Mental Health Mondays y compartió sus vivencias en grupos de recuperación. Su intención era generar conciencia y acompañar a quienes atravesaban situaciones similares.

"Habiendo luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones relacionadas, creo que ayudar aunque solo sea a una persona —o a cien— a salir de la situación en la que yo me encontré en un momento dado de mi vida es lo único que importa. Se trata de un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida. Es un compromiso constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y abarca muchísimos aspectos", declaró hace un tiempo.

La familia de Presley pidió privacidad en medio del dolor provocado por su partida. Por su parte, Kaia había hablado anteriormente sobre la prolongada lucha de su hermano contra la adicción y sobre cómo sus dificultades terminaron involucrando a todos sus seres queridos. Mientras continúan las investigaciones, sus familiares afrontan una pérdida que ha conmocionado a su entorno.