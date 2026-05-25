¿Quién es la peruana que DESLUMBRÓ en el casting de Victoria's Secret y dejó al jurado EN SHOCK?

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El viernes 22 de mayo, la industria de la moda internacional volvió a posar su mirada en el Perú, pero esta vez no por la modelo y Miss Perú 2011, Natalie Vértiz, ni por Luciana Fuster.

Alexandra Morillo se convirtió en una de las protagonistas del casting presencial del Victoria's Secret Fashion Show 2026, realizado en Miami, donde desfiló ante un jurado integrado por cinco figuras de la industria, entre ellas la supermodelo Gigi Hadid.

Su presencia en esta exigente selección marcó un nuevo hito para su carrera y despertó el interés de seguidores y medios internacionales.

Una peruana que brilló en una pasarela internacional

Morillo apareció en la audición con un look negro de dos piezas, apostando por una imagen sobria pero segura que destacó en la pasarela. Tras su participación, la modelo compartió su emoción en redes sociales y dejó en evidencia el impacto que significó este momento en su carrera.

"El casting... todavía se siente irreal", escribió junto al video de su desfile, publicación que rápidamente generó comentarios y felicitaciones de sus seguidores.

Días antes de su participación, Morillo ya había revelado que recibió la invitación oficial al casting, una noticia que, según sus propias palabras, marcó un punto clave en su trayectoria profesional.

"Todavía me cuesta creerlo. Desde chiquitita soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto representa muchísimo. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de trabajo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos en los que una duda de sí misma y, aun así, sigue", expresó.

Más que una modelo: formación y trayectoria

A sus 29 años, Alexandra Morillo no solo ha construido una carrera en las pasarelas, sino también fuera de ellas. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y ha participado en diversos certámenes de belleza, destacando entre sus logros el top 10 del Miss Asia Pacífico Internacional 2019, además de haber obtenido los títulos de Miss World Perú Lima 2020 y Miss Perú USA 2022.

Su participación en el casting de Victoria's Secret la coloca en el radar internacional y la suma al grupo de peruanas que buscan abrirse camino en una de las plataformas más importantes de la moda global. Más allá del resultado final, Alexandra Morillo ya logró algo importante: demostrar que el talento peruano sigue ganando espacio en escenarios donde antes parecía imposible llegar.