Gran conmoción en Hollywood: Fallece una reconocida actriz fundamental en la historia de Disney

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida actriz y bailarina que fue fundamental en la historia de Disney ha causado gran conmoción en Hollywood y en el mundo artístico estadounidense debido a que se reportó su fallecimiento. Será recordada por inspirar a uno de los personajes más importantes de la reconocida compañía.

Murió actriz que inspiró un personaje muy conocido de Disney

Una de las figuras más icónicas de la historia de la animación es la de Campanilla, aquella hada protectora que ganó gran protagonismo en Peter Pan. Dicho personaje se inspiró en una persona particular, se trata de Margaret Kerry, una intérprete que ha perdido la vida a los 97 años.

Fueron sus seres queridos quienes confirmaron su deceso a través de las redes sociales en el que precisan que su partida se registró el último jueves, 11 de junio, y en el que revelan que batallaba contra una grave enfermedad.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanilla", reveló la familia de la destacada actriz en una publicación de Facebook.

"Margaret falleció pacíficamente en los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte. Sus tres hijos, que la adoraban -Ellen, Christina y Eric-, estaban a su lado cuando perdió su valiente batalla contra el cáncer de pulmón", se agrega en el texto.

Además, se indica que la artista norteamericana se encontraba "profundamente agradecida" por la vida que tuvo y que se sentía "enormemente bendecida" por sus seres queridos, innumerables amigos y fans que había conocido a lo largo de su camino.

Asimismo, se expresa el deseo de la figura del cine: "Que todos supieran que estaba en paz y preparada para esta nueva etapa de su vida, con la certeza de que Dios estaba deseando llevarla a casa, junto a él, al cielo". Aparte del texto, y siguiendo la voluntad de la intérprete, la familia también compartió una imagen de Kerry junto a su personaje.

Margaret Kerry y su paso por Disney

Nació en 1929 bajo el nombre de Peggy Lynch e inició su carrera desde muy chica en el cine y la televisión. A lo largo de su vida participó en diversas producciones de Hollywood entre ellas El sueño de una noche de verano, precisamente como un hada; Las aventuras de Tom Sawyer, The Star Maker, Si conocieras a Susi, Canon City y El llanero solitario.

Su papel más icónico llegó en 1952 cuando sirvió como modelo de Campanilla en el ahora clásico de Disney, Peter Pan. "Buscaban a una chica joven que se sintiera cómoda con los movimientos de baile", explicó la actriz durante una entrevista de 2003.

En conclusión, la actriz estadounidense Margaret Kerry, que sirvió de inspiración para el personaje de 'Campanilla' de Peter Pan, falleció a los 97 años tras ser víctima de un cáncer al pulmón.