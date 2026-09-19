Exintegrante de 'La Voz Perú' preocupa a fans tras sufrir derrame cerebral: "Le ha afectado temporalmente el habla"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado programa de canto 'La Voz Perú' dio a conocer a uno de los productores y músicos más queridos de la televisión peruana: Jesús 'El Viejo' Rodríguez. El siempre carismático artista, que se encuentra alejado de las pantallas de la televisión, atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles tras sufrir un derrame cerebral a raíz de una enfermedad con la que batalla arduamente.

Un derrame cerebral que lo dejó sin habla temporalmente

A través de las redes sociales oficiales del artista su esposa realizó una publicación que preocupó a sus familiares, seguidores y amigos en el que señala que la ex figura televisiva fue víctima de un derrame cerebral que le ha imposibilitado hablar y la movilidad de uno de sus brazos.

"El viejo me pidió que tome está foto y la ponga en sus mismas redes para que la gente que tanto lo quiere y lo sigue sepa su situación, ha sufrido un pequeño derrame cerebral el cual le ha afectado temporalmente el habla y la movilidad del brazo izquierdo", se lee en la descripción de un post de Instagram.

En ese sentido, la madre de los hijos de Jesús Rodríguez resaltó que pese a la situación en la que se ha visto afectada su salud, él es "un guerrero, un supermán, un imparable" y se mostró optimista de que afrontará de la mejor manera posible esta afectación a su salud. Además solicitó que recen por la recuperación de 'El Viejo'.

" (...) Y saldrá de esta como de todas las que ha salido con la misma fuerza y ganas ¡Les pedimos sus oraciones y buenas vibras!", finaliza el texto de la post que también fue acompañado por una fotografía del ex rostro de Latina Televisión echado sobre una cama médica y haciendo con su mano el ademán de "amor y paz".

Cabe señalar que, Rodríguez padece desde 2010 de una rara enfermedad genética llamada Von Hippel - Lindau. Poco después recibiría la devastadora noticia de que padece cáncer renal bilateral y hoy depende totalmente de diálisis para poder vivir, ello tras la pérdida de sus dos riñones.

Reacciones de sus amigos y seguidores tras saber su estado de salud

Diversas figuras de la televisión con la que trabajó Jesús Rodríguez le dejaron sentidos mensajes en el que expresan sus buenos deseos para que pueda sobrellevar esta afectación a su bienestar.

Uno de los que se sumó a las palabras de apoyo al músico y productor peruano fue el salsero Jerry Rivera, quien señaló que lo tiene presente en sus oraciones "para que Dios ponga su mano" Además, Maricarmen Marín sostuvo que está pendiente de su recuperación.

Por su parte, Tony Succar le expresó su admiración y reveló que está orando por su salud. Asimismo, los cantantes Gianmarco, Christian Meier y Daniela Darcourt le enviaron ánimos expresando que están con él en este momento complicado.

El productor y músico peruano Jesús 'El Viejo' Rodríguez, conocido por trabajar en 'La Voz Perú', atraviesa actualmente uno de los momentos más difíciles tras sufrir un derrame cerebral que le ha afectado temporalmente el habla y la movilidad del brazo izquierdo.