Novia de Adrián Villar toma radical decisión tras atropello de Lizeth Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la investigación en el caso del fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano, la novia de Adrián Villar, quien es sindicado como el autor de este fatídico hecho, ha tomado una radical decisión.

Esto ocurre tan solo horas después de que el programa 'Magaly TV La Firme' presentará imágenes posteriores de este atropello mortal a la campeona nacional de apnea. En dicho registro se muestra al joven junto a la periodista Marisel Linares junto a otros familiares donde inclusive la pareja del autor del delito aparece también.

Toma radical decisión

La pareja de Adrián Villar es la joven influencer Francesca Montenegro quien ha optado por tomar la drástica decisión de ausentarse de las redes sociales donde recurrentemente era muy activa.

La drástica medida comprende el cierre total de los comentarios en sus publicaciones más recientes a su vez la restricción de los mismos en el contenido anterior, buscando de esta forma que los cibernautas la critiquen por la cercanía con Villar luego del grave accidente.

Última publicación en Instagram de Francesca Montenegro

Cabe mencionar que su último post data del pasado 16 de febrero, un día antes del fatídico accidente. A ello se ha sumado que eliminó las fotografías en las que lucía junto a Adrián Villar.

Francesca Montenegro rompe su silencio ante la prensa

Este miércoles 25 de febrero, la creadora de contenido se pronunció por primera vez ante las cámaras y se ha deslindado de su pareja Adrián Villar a quien reveló le exigió que se entregue a la justicia.

En exteriores de la comisaría de La Victoria ofreció sus declaraciones posteriormente a brindar su manifestación en dicha dependencia policial. Trascendió que acudió acompañada de su padre, pese a que no habían sido citados formalmente.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones a la prensa, la influencer Francesca Montenegro aseguró que no está involucrada en el accidente protagonizado por Adrián Villar que cobró la vida de Lizeth Marzano. Además, reveló que le pidió entregarse a la justicia tras lo ocurrido.... pic.twitter.com/9ifXobyu87 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 25, 2026

En tal sentido, la influencer expresó su total apoyo a los familiares de la deportista Lizeth Marzano y a su vez puntualizó que buscó que Villar enfrente a la ley por lo suscitado.

"Lo primero que quiero decir y que se escuche sobre mí es que yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación en la cual yo no estuve lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto", sostuvo.

Como vemos, Francesca Montenegro, la pareja de Adrián Villar, joven sindicado de atropellar y acabar con la vida de Lizeth Marzano, ha tomado la drástica decisión de ausentarse de las redes sociales, restringir los comentarios de sus publicaciones y eliminar las fotografías en donde aparecía junto al implicado en el fatal accidente.