Magaly destruye a Laura Spoya tras su regreso al streaming tras accidente: "Pudo haberle costado la vida"

Magaly Medina no dudó en lanzar una dura crítica contra Laura Spoya tras su regreso al pódcast 'La Manada'. La conductora de ATV fue tajante al afirmar que la modelo no debía precipitarse en retornar tan pronto al streaming y mucho menos hacer bromas respecto al grave accidente que ocasionó y que la dejó internada en una clínica por varios días.

Magaly destruye a Laura por bromas tras accidente

La conductora inició haciendo una reflexión en base al caso de Lizeth Marzano y recordó que Laura pudo haber ocasionado una tragedia igual o similar a la que vive la familia de la deportista. " Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida , que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando", dijo.

Enseguida, Magaly cuestionó que Laura haya tenido tanta prisa en reincorporarse a su programa digital y, peor aún, hacer bromas respecto a las actividades que desarrollará ahora desde su casa mientras guarda reposo. Laura dijo que se dedicará a hacer streaming de Mario Kart, en clara alusión al accidente automovilístico que provocó.

La 'Urraca' también criticó la falta de sensibilidad de Laura Spoya para abordar el tema y enfatizó que, afortunadamente, durante su despiste no atropelló a nadie ni provocó un accidente mayor, pues solo vistió a un árbol y terminó empotrada contra un muro en la avenida Encalada.

Finalmente, arremetió contra sus compañeros de pódcast por no preguntarle con seriedad sobre el accidente y despejar las dudas que hubo en torno a la noche en que ocurrió, ya que un joven retiró cosas de la camioneta de Laura, presuntamente alterando la escena.

Laura reaparece en redes sociales

La ex Miss Perú y conductora de televisión Laura Spoya volvió a aparecer en público tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió en Surco la madrugada del 12 de febrero. Lo hizo en el programa de streaming La Manada, donde relató como vivió los momentos posteriores al choque y cómo enfrenta ahora su proceso de recuperación.

Spoya explicó que, tras el impacto, no fue consciente de la gravedad de sus lesiones. Según contó. al llegar a la clínica sentía que estaba estable y no imaginaba que dos vértebras habían quedado comprometidas por la fuerza del accidente. Recién al día siguiente entendió la magnitud de lo ocurrido.

Los médicos le informaron que debía ser operada de inmediato, ya que una de sus vértebras estaba a solo un milímetro de causarle parálisis permanente. Esa noticia marcó un antes y después en su vida. Fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos y sometida a una intervención quirúrgica para reconstruir la zona afectada de su columna.

Es así que, las declaraciones de Magaly reavivan el debate sobre la responsabilidad pública tras un accidente. Para la conductora, el regreso apresurado y el tono ligero de Laura evidencian falta de autocrítica. El episodio deja cuestionamientos pendientes y pone en el centro la importancia de asumir consecuencias con seriedad frente al público.