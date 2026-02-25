Luto en la TV: Murió querido exchico reality y sus amigos le dedican EMOTIVO mensaje de despedida

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la televisión y la industria del entretenimiento. Se confirmó que el popular y querido exchico reality Héctor Zamorano falleció a los 47 años. Amigos y familiares le dedicaron un sentido mensaje de despedida tras saber de la noticia.

¿De qué falleció el exchico reality?

Una lamentable noticia se dio a conocer en la industria televisiva. El cantante y exparticipante de la primera generación del conocido programa 'La Academia', Héctor Zamorano, perdió la vida en su natal Veracruz, según dio a conocer 'Ventanenado'.

Wendolee, también compañera del exchico reality, reveló en una plática con el programa en mención que Héctor falleció debido a una enfermedad crónica que padecía y que estuvo acompañado de sus padres hasta el final.

"Con mucho respeto puedo solamente platicar que él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció, pero como les digo, lo importante es que estuvo rodeado de sus papás, su mamá y su papá estuvieron siempre con él acompañándolo, pero de repente es difícil", expresó la joven entre lágrimas.

El suceso causó impacto entre sus compañeros del reality musical y entre los seguidores del programa, que lo recuerdan como el primer eliminado de aquella edición que marcó a toda una generación de televidentes. Su excasa televisora le dedicó un emotivo mensaje expresando sus condolencias a los familiares de Zamorano.

Luchó contra la depresión: ¿Causa de su deceso?

El artista formó parte de la primera generación de La Academia, en donde se convirtió en el primer eliminado de su temporada. Sin embargo, esto no lo detuvo, pues participó en 'Desafío de estrellas'. Pese a que aún no se han dado detalles exactos sobre las causas de su muerte, Wendolee Ayala sostuvo que estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció.

Pues bien, durante el enlace telefónico con 'Ventaneando', indicó que Zamorano enfrentó un vacío cuando la fama desapareció tras su paso por 'La Academia'. Además, Linet Puente destacó testimonios compartidos por él, donde compartió su batalla contra la depresión: "Muchas veces la fama, el éxito, no cualquier persona sabe cómo aterrizarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo y muy probablemente a Héctor eso le pasó", contó.

En ese marco, se recordó la vez que en 2024, Héctor habló abiertamente sobre su salud mental a través de su cuenta en X, donde publicó mensajes que generaron preocupación entre sus seguidores. "Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo", escribió.

Excompañeros de 'La Academia' se despiden de Zamorano

Integrantes de la primera generación de 'La Academia' utilizaron sus cuentas personales para expresar su sorpresa y tristeza ante la noticia por la muerte de Héctor Zamorano, entre ellos, Yahir, quien publicó una imagen con un mensaje breve. "Dios mío santo, qué tristeza. Un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos... Te recordaré siempre con mucho cariño, viejo".

La ganadora de esa primera generación también dedicó unas palabras a su compañero. Myriam Montemayor publicó fotografías junto a Héctor Zamorano y escribió: "(...) Dios te bendiga, te reciba y abrace con su amor infinito, te reconforte con paz y mucha luz en tu camino, amigo querido".

La primera generación de 'La Academia' fue un gran éxito de la TV mexicana, y hoy vuelve a ocupar los titulares tras confirmarse la muerte de uno de sus integrantes: Héctor Zamorano a los 47 años.