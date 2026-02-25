RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Se pronuncia

Isabella Ladera explota contra usuarios que dudan de la paternidad de Hugo García: "Lo hice PADRASTRO"

La influencer venezolana enfrentó cuestionamientos en redes sociales luego de anunciar su embarazo, mientras crecían rumores sobre la paternidad y relación con el ex chico reality peruano Hugo García.

Isabella Ladera responde a usuarios que llaman "padrasto" a Hugo García
Isabella Ladera responde a usuarios que llaman "padrasto" a Hugo García (Composición Exitosa)

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/02/2025

Isabella Ladera y Hugo García están en la dulce espera de su primer bebé juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores y, aunque muchos se alegraron, otros cuestionaron la paternidad del ex chico reality. Esto no le gustó a la influencer venezolana, quien salió a responder con todo afirmando que hizo "padrastro" a Hugo.

Isabella Ladera responde tras críticas a Hugo García

Tras confirmar que estaba embarazada, Isabella concedió una entrevista a una conocida revista, pero se negó a contar el tiempo exacto de gestación que tenía, indicando que era algo que quería mantener en reserva por su seguridad y tranquilidad.

Sin embargo, esta respuesta generó muchas dudas y burlas por parte de los usuarios, quienes pusieron en duda si Hugo García es realmente el padre del bebé que Isabella está esperando. Algunos incluso insinuaron que el verdadero padre podría ser el cantante Beéle, expareja de Isabella Ladera.

Uno de los tantos comentarios que dejaron los internautas hacía referencia a una fotografía donde Isabella aparece celebrando mientras se toca levemente la pancita y agregaron el texto: "Car**o, lo hice padrastro". Isabella decidió responder a esta burla de forma muy peculiar.

"Sí, pero con Mía", respondió, dando a entender que Hugo García sí es padrastro, pero de su hija mayor, que tiene aproximadamente cinco años. Sin duda, la influencer ha tomado las críticas con humor y prefiere disfrutar de su embarazo a plenitud.

Isabella Ladera responde a quienes llaman "padrastro" a Hugo García
Isabella Ladera responde a quienes llaman "padrastro" a Hugo García

Madre de Hugo García se pronuncia tras embarazo

La noticia del embarazo de Hugo García y su pareja, la influencer venezolana Isabella Ladera, no solo emocionó a sus seguidores, sino también a su círculo más cercano.

Quien decidió manifestarse públicamente fue su madre, Fabiola Galmez, quien no dudó en expresar su alegría en la publicación que hizo Isabella Ladera en su cuenta de Instagram. "Felicidades a los dos y muchas bendiciones gracias", escribió la madre del exchico reality.

El entusiasmo no se quedó solo en la madre de Hugo. Su hermano, Ayrton García, también reaccionó a la noticia y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja. "Soy tío x3", escribió, precisando que este será el primer hijo del modelo, pero su tercer sobrino.

Es así que, en medio de rumores y comentarios malintencionados, Hugo García e Isabella Ladera continúan enfocados en esta nueva etapa de sus vidas. Mientras las redes sociales especulan sobre su relación y el embarazo, la pareja opta por mantener algunos detalles en reserva y disfrutar este momento con tranquilidad y discreción.

