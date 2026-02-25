Novia de Adrián Villar rompe su silencio tras muerte de la deportista Lizeth Marzano

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, rompió su silencio ante la prensa al ser acusada de encubrir a su pareja luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano. La joven influencer aseguró que le pidió al hijastro de Marisel Linares entregarse ante la justicia peruana.

En la noche de ayer, se reveló un video donde se muestra a la periodista Marisel Linares en compañía de su hijastro, Adrián Villar, aproximadamente cuatro horas después del accidente que acabó con la vida de la campeona de apnea, Lizeth Marzano.

Sin embargo, no solo ella aparece en la escena junto a su esposo, sino también la pareja del joven acusado de atropellar a la deportista: se trataría de Francesca Montenegro.

Tras la difusión de esas imágenes, la joven influencer se vio envuelta en este lamentable caso e incluso se le tildó de "encubrir" a Adrián Villar. En medio de ese escándalo mediático, Francesca acudió acompañada de sus padres a la División de Prevención y de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, en el marco de las investigaciones.

Ante la prensa, la joven rompió su silencio y afirmó que, desde que tomó conocimiento de lo ocurrido, exigió a Adrián Villar que se entregue y asuma su responsabilidad ante la justicia. Incluso, sostuvo que estaba dispuesta a acompañarlo en ese momento crítico, pero se tomaron decisiones externas a ella y su familia.

"Yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. En el primer momento, en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, le exigí a alguien con el que compartía mucho tiempo de mi vida, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto", indicó.

Pareja de Adrián Villar niega complicidad

"Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento, pero se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar", agregó tras salir de la dependencia policial.

Asimismo, Francesca Montenegro, de 21 años de edad, aprovechó las cámaras de televisión para deslindar toda acusación en su contra y negar complicidad en el atropello de Lizeth Marzano. También indicó que su padre, Juan Montenegro, se negó a ser el abogado de su pareja. Finalmente, aseguró que declarará ante la ley para dar detalle de todo lo que ocurrió en la escena que la dejó en el 'ojo de la tormenta'.

Padre de Francesca Montenegro se pronuncia

El padre de la influencer Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, también se pronunció y aseguró que acudieron a la dependencia policial en calidad de familiares justamente para aclarar cualquier tipo de especulación o ajusticiamiento previo que se haga sobre ellos.

Sin embargo, se mostró incómodo cuando le consultaron sobre las imágenes donde se ve a policías ingresando a su condominio horas después del accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano. Finalmente, deslindó a su familia del caso y aseguró que las "responsabilidades en el Perú y el mundo son personales".

Es así como, tras salir de la dependencia policial, la joven influencer Francesca Montenegro declaró brevemente para la prensa y aclaró que no estuvo en el vehículo a nombre de la periodista Marisel Linares al momento del atropello de Lizeth Marzano y que le exigió a su novio Adrián Villar entregarse a la justicia.