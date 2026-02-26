Valentino lanza contundente mensaje en medio de acusaciones de violencia: "Todo se paga en esta vida"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tiktoker Valentino Palacios se encuentra en el ojo de la tormenta debido a las acusaciones de agresión que hay en su contra. El creador de contenidos ha mantenido reserva respecto al caso, pero aprovechó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje que, según varios de sus seguidores, se ha interpretado como una indirecta a la situación que está viviendo.

¿Valentino lanza indirecta en redes sociales?

El joven de 20 años fue acusado de haber agredido violentamente a una mujer el pasado 14 de febrero, tras salir de una discoteca. Sin embargo, Valentino y su mamá han salido al frente para negar la versión de la denunciante, quien pasó varios días internada en una clínica e incluso requirió una cirugía, según contó en un pódcast.

Mientras tanto, Valentino había guardado silencio y su madre era la única que se presentó ante diversos medios para dar la cara. No obstante, hace unas horas publicó un video que, al parecer, refleja cómo se siente en estos momentos.

"Todo se paga en esta vida. Las jugadas sucias, las traiciones, las mentiras y cualquier maldad, por chiquita que parezca, se pagan aquí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque arriba hay un Dios que no es ciego ni sordo; él lo ve y lo escucha todo. Además, está el tiempo, que es un juez implacable", se escucha en el video que compartió.

Madre de Valentino demandará a Janet Barboza

Hace unos días, Janet se tomó unos segundos para cuestionar la actitud del tiktoker debido a la reciente fama que le llegó hace algunos años por sus videos en redes sociales. La conductora aseguró que a Valentino le gusta agredir a mujeres.

"Es un hombre que está acostumbrado a agredir a las mujeres, dicho esto por su propia boca. Si tenemos a un confeso maltratador de mujeres, ¿a quiénes hacemos famosos?, ¿a qué tipo de sujetos? ¿Siente que por ponerte un ganchito rosado ya puedes puñetear?", cuestionó.

La madre del tiktoker se presentó unas horas después en el programa Face to Face y aseguró que muchas personas están tratando de manchar la imagen de su hijo, acusándolo de cosas que no son ciertas y poniéndole calificativos que no están acordes a la realidad. La mujer se mostró muy indignada y lamentó que se dejen llevar por una sola versión.

"Yo quiero dirigirme a la señora Janet para indicarle que ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres , que la pateó en el piso y le causó la fractura de costillas, como ella dice.

Cabe resaltar que es la primera vez que Valentino se ve involucrado en una denuncia de tal magnitud. Varios conductores de televisión se han puesto en su contra, acusándolo de agresor de mujeres, e incluso indicaron que se le habrían subido los humos por la súbita fama que alcanzó en redes sociales.