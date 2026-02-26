Fátima Segovia niega que su esposo sea un mantenido, pero aclara: "Él nunca va a ganar tanto como yo"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fátima Segovia habló por primera vez sobre el tipo de relación que lleva con su esposo, Omar Bolaños, y cómo ha afectado OnlyFans sus vidas. La creadora de contenidos aclaró que ella no mantiene a su pareja, ya que ambos tienen sus negocios por separado y manejan su economía de la mejor manera posible.

Fátima niega 'pechar' a su esposo

La popular 'Chuecona' confesó que conoció a su esposo a través de Facebook, ya que él era su fan cuando ella inició su carrera televisiva en un programa cómico. Según contó, Omar le envió un mensaje y ella decidió responderle porque le pareció muy guapo. A partir de entonces, hablaban de forma continua durante todo el día.

Sin embargo, para su primer encuentro pasaron seis meses y, desde la primera vez que se vieron, no se han separado hasta el día de hoy. Ya llevan 10 años de relación y, aunque han tenido altibajos, han sabido sobrellevarlos y formar un hogar.

Fátima confesó que OnlyFans es su mayor fuente de ingresos, aunque también tiene otros emprendimientos junto a su esposo. "Él trabaja con su empresa de ropa, fábrica textil, hace desde cero confecciones y todo, y a la vez tiene su marca de ropa por su lado, pero no gana tanto como yo", confesó en el pódcast 'Café con la Chévez'.

En ese sentido, la ex actriz cómica negó que lo "peche" y aseguró que cada uno tiene ingresos por su lado y debe cumplir con su parte económica en casa. " Mi plata es mi plata y su plata es mi plata , así tiene que ser; lo mío es mío y lo tuyo es mío...", indicó.

Fátima compró su casa gracias a OnlyFans

En un reciente reportaje de Magaly TV, Fátima abrió las puertas de su casa en exclusiva y contó con todo detalle cómo hizo para adquirir la gigantesca propiedad, aunque desde un inicio resaltó que todo se debe a su trabajo en OnlyFans.

"Les voy a enseñar mi casa, fruto de mi trabajo muy esforzado", dijo la ex actriz cómica, para luego proceder a mostrar los diversos ambientes. La casa cuenta con un recibidor muy amplio, comedor, sala de doble altura y hasta una cocina completamente equipada.

La propiedad tiene cuatro habitaciones y sorprendió que incluso cuenta con una sala de cine en uno de los ambientes. También posee una piscina de gran tamaño y un salón de juegos donde Fátima disfruta jugar billar en sus tiempos libres.

Fátima confesó que no fue ella quien dio la inicial de la casa, sino su esposo. "Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de OnlyFans, cuando él recibió su herencia. Después salió lo de OnlyFans y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente", aclaró.

De esta manera, Fátima Segovia dejó en claro que su relación con Omar Bolaños se basa en el respeto y el trabajo en equipo. Aunque sus ingresos no sean iguales, ambos aportan al hogar y han construido una familia sólida, demostrando que la confianza es clave.