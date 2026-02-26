Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa denunciado por estafa, reaparece como coach: "Ver diferente"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gonzalo Méndez, quien se hizo conocido en el pasado por ser expareja de Gabriela Serpa y por ser denunciado por estafa, ha retornado a las redes sociales como si nada hubiera pasado. El sujeto se muestra ahora como coach motivacional y emprendedor, además de haberse aferrado a Dios para empezar una nueva etapa en su vida.

El regreso de Gonzalo Méndez

Gonzalo fue acusado de estafar con cuantiosas sumas de dinero a diversas figuras de la farándula, como Israel Dreyfus, Giancarlo Cossio y la misma Gabriela Serpa. Sin embargo, se fue del país durante varios meses y hace poco regresó como si nada.

Su regreso a redes sociales no fue con la estrambótica vida que llevaba en el pasado, sino con un perfil bajo y, al parecer, enfocado en nuevos proyectos, siempre resaltando que ahora se ha entregado a Dios con la intención de cambiar, según informó un reportaje de Magaly TV, la firme.

Gonzalo también parece estar enfocado en convertirse en coach motivacional, ya que lanza mensajes reflexivos mediante videos, analizando a mujeres y hombres de "alto valor". Sin embargo, esto contrasta con la denuncia que indicaba que habría acumulado un total de 9 millones de soles producto de sus presuntas estafas en el pasado.

Magaly entrevistó a Giancarlo, una de sus presuntas víctimas de estafa, quien dijo que hasta el día de hoy no ha pasado nada con su denuncia. Mientras tanto, Israel sorprendió al afirmar que ya ha conversado con Gonzalo, que cree en su versión y que entiende que quiere generar un cambio en su vida. "Le di el beneficio de la duda", afirmó.

Gabriela revela que Gonzalo Méndez la estafó

Según el relato de Gabriela Serpa, Gonzalo Méndez, acusado de desviar aproximadamente 9 millones de soles en estafas a varias personalidades del espectáculo, construyó una imagen de opulencia y éxito, llegando a la casa de la actriz en autos de lujo.

Con el tiempo, y tras ganarse su confianza, solicitó a Gabriela Serpa una suma considerable de dinero, supuestamente para invertir en licitaciones con el Estado.

"Él me dijo que estaba en una inversión y que le faltaba plata para llegar a ese monto y que, sino perdería todo su dinero", contó la actriz cómica bastante afectada.

Es así que, Gonzalo Méndez intenta reescribir su historia pública con un discurso de cambio y superación personal. Mientras algunos le otorgan el beneficio de la duda, otros recuerdan las denuncias pendientes. Su regreso a redes abre nuevamente el debate sobre responsabilidad, justicia y segundas oportunidades.