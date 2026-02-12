El Niño Costero: Gobierno no ha tomado acciones pese a estado de vigilancia del fenómeno, alerta la SNP

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, indicó que el Gobierno peruano no ha dispuesto ninguna acción preventiva pese a que el estado del fenómeno El Niño Costero pasó de "no activo" a "vigilancia".

Durante entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Luna explicó que hace un mes aproximadamente, el propio Estado a través del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) actualizó el estado de dicho fenómeno.

Cuestiona falta de acciones por parte del Estado

A raíz de ello, se esperó una serie de acciones o medidas para evitar que ocurran desastres como en años anteriores; sin embargo, Jessica Luna cuestionó que tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República no hayan planteado acciones urgentes extraordinarias para reducir el impacto negativo.

"Hoy en los medios, en las reuniones que tenemos en las autoridades, nadie está hablando del tema. Esto es algo que ocurre cada ciertos años, si el propio Estado te dice 'puede venir El Niño', ¿por qué no estamos haciendo nada como país?", dijo a nuestro medio, este jueves 12 de febrero.

En tal sentido, la presidenta del SNP señaló que la llegada de El Niño Costero, el cual se desencadena rápidamente, afecta a sectores como el agro, la pesca, la infraestructura y demás. Por el lado de la pesca, recordó que en el 2023, el fenómeno coincidió con el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta, la cual no se presentó, lo que afectó a 18 mil tripulantes, quienes no tuvieron ingresos durante nueve meses.

Cabe mencionar que, Luna resaltó la importancia del sector pesca, debido a que "mueve 250 mil empleos en todo el Perú". Es así que, consideró que cuando la pesca se paraliza, los puertos pesqueros son "ciudades fantasma". "La afectación es durísima", enfatizó.

Previsto para marzo

Como se recuerda, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, informó cuál es el pronóstico del Fenómeno El Niño para el año 2026 tras el informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Se prevé su llegada al Perú en el mes de marzo.

Arroyo recordó que este fenómeno se caracteriza por presentar un incremento de la temperatura de la superficie del mar el cual se presentará en la zona central de la costa peruana, mas irá expandiéndose hacia el norte y en menor medida al sur del país.

En conclusión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, hizo un llamado al Estado peruano para que se tomen las acciones correspondientes en el marco de la llegada de El Niño Costero.